Aloisio Francesco Rosario Giordano, un italian de 52 de ani a bătut-o și umilit-o pe Mariana timp de 10 ani. Femeia a dat naștere în tot acest timp unui băiat și unei fetițe, obligați și ei să îndure umilințe greu de imaginat.

Italianul a fost acuzat de autoritățile italiene de ținere în sclavie, abuzuri multiple și rele tratamente în familie. Timp de 10 ani, a ținut o româncă prizonieră într-un beci pe un câmp din Gizzeria, fără apa, curent și servicii

În urmă cu 15 ani, Mariana a plecat la muncă în Italia, unde l-a întâlnit pe Francesco alături de care spera că va avea o viaţă mai bună. Numai că bărbatul, care mai avea antecedente penale, a devenit în scurt timp „stăpânul“ ei. Din 2007, inclusiv pe fondul consumului de alcool, viaţa s-a transformat într-un coşmar pentru Mariana.

Bărbatul a forțat-o pe femeia de 29 de ani să locuiască într-o mică cocioabă dărăpănată vreme de aproape zece ani în condiții greu de închipuit.

ariana a fost închisă fără lumină, fără apă, fără căldură, a fost bătută și lovită crunt. Italianul i-a cusut capul după o bătaie cruntă, pentru a nu merge la spital. Rana de la cap i-a cusut-o cu acul cu fir de la undița de pescuit.

Românca nu avea voie să iasă sau să primească tratament medical, nici măcar în timpul sarcinii. Aproape întotdeauna a fost închisă în baraca unde a fost imobilizată și legată la pat și a suferit violențe ore întregi, potrivit presei italiene.

„Acum să zicem că sunt bine. Și eu și copiii. M-am angajat să îi fiu îngrijitoare pentru mama lui. Bărbatul o bătea ca să moară mai repede. Am fost de față. O lovea cu pumnii și picioarele. Erau condiții inumane. Am încercat să intervin, dar m-a bătut și pe mine. Am aflat că de fapt femeia era soția lui și era bolnavă de cancer.

El m-a violat mereu. S-a întâmplat de când am venit în casă. N-am avut niciun contact cu exteriorul, sigilase și ferestrele. Am încercat să scap la un an de la nașterea primului meu copil, dar eram la etajul patru cu ferestrele sigilate, cu gratii puse. Am găsit geamul de la baie deschis într-o zi, am făcut o coardă din cearceafuri ca să pot să plec, dar m-a prins. M-a bătut rău, apoi mi-a băgat cearceaful în gură. Am trăit în teroare”, a spus femeia în toamna anului trecut.

Acum bărbatul, din Lameto, în vârstă de 52 de ani, a fost acuzat de maltratare în familie, înrobire și violență sexuală multi-agravată și condamnat la 20 de ani de închisoare, potrivit gazetaromaneasca.com

