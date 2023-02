Drama unei cunoscute cântărețe de muzică ușoară. „Mă ținea cu capul în jos și mă bătea pe coloană, să mor mai repede”

Carmen Rădulescu a povestit într-un interviu despre dramele din primele luni de viață. A avut noroc că a fost adoptată la vârsta de nouă luni, iar de atunci copilăria ei a fost plină de bucurii. Cântăreața a povestit cum mama ei biologică o bătea pentru că îi dorea moartea.

Carmen Rădulescu a aflat la opt ani că este adoptată

La vârsta de opt ani, Carmen Rădulescu a aflat că este adoptată, însă nu a vrut să audă niciodată de mama ei biologică pentru că a aflat cât de mult rău i-a făcut atunci când era doar un bebeluș.

„Eu am fost lăsată la un cămin de copii până au venit părinții mei adoptivi și m-au luat, aveam 9 luni. Am avut una din cele mai fericite și mai împlinite copilării. Nu mi-au spus din start că sunt adoptată, am aflat pe la 8 ani. Asta prima dată. Eram singură acasă, a sunat telefonul, am răspuns și o voce de femeie mi-a zis ‘eu sunt mama ta. Care mama? Știam că a mea e la serviciu.

Am închis telefonul și, când a venit mama, i-am povestit. S-a albit la față și mi-a zis că, data viitoare când mai sună, să-i transmit să ne lase în pace ca să nu chemăm Miliția”, a povestit cântăreața.

Abia mai târziu, la 14 ani, a aflat totul despre adopția ei și asta pentru că oamenii au început să vorbească în jurul ei. De asemenea, mama ei naturală a mai încercat de câteva ori să ia legătura cu ea, însă nimic nu s-a concretizat.

„M-a luat în bucătărie și mi-a povestit tot, cum am fost bătută, abandonată, că nu am fost dorită. O asistentă a prins-o pe femeia care m-a născut că mă ținea cu capul în jos și mă bătea pe coloană, să mor mai repede. I-a zis ‘decât să o chinui mai bine o dai la o casă de copii. Am aflat că aș avea și două surori, dar nu mă mai interesează acest subiect, a mai povestit cântăreața.

Copilul i-a fost luat la divorțul de Sorin Oprea

Un alt obstacol în viața cântăreței a fost atunci când a divorțat de tatăl copilul său, Sorin Oprea. Pentru că la acel moment nu avea serviciu și prin urmare nici cu ce să-l crească pe cel mic, copilul a mers la tată.

Artista a dezvăluit că a suferit foarte mult în acea perioadă, însă a găsit forța să treacă peste toate greutățile, cu ajutorul oamenilor din jurul ei.

„În primul rând a fost această prietenă bună a mea, care m-a susținut. Dintr-o dată îți vezi casa goală, nici soț, nici copil. Eram pasibilă de orice în acele momente, să o iau razna, să o iau pe alte cai. Datorită prietenei mele Elena nu am căzut, a fost cea care m-a strunit și m-a sfătuit, m-a calmat și mi-a șters lacrimile. Mi-a spus că peste câțiva ani copilul va veni la mine și o să-mi spună că mă iubește, și așa a fost”, a mai dezvăluit Carmen Rădulescu într-un interviu pentru Fanatik.