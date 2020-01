Carmen Rădulescu (55 ani) a trecut prin momente grele, încă din primele zile după ce a venit pe lume. Bătută, nedorită, a ajuns la orfelinat şi dată spre adopţie. Nu îşi poate aduce aminte acele momente, dar le-a aflat mai târziu. Era deja în casa părinţilor ei adoptivi când într-o zi a sunat telefonul. Era singură acasă şi a răspuns. La capătul celălalt al firului, o femeie s-a prezentat ca fiind mama ei naturală. Când femeia care o creştea a venit acasă, Carmen i-a povestit întâmplarea, însă mama adoptivă s-a ferit să-i spună adevărul, pe care avea să-l afle mai târziu, potrivit click.ro.

”La 10 ani, am auzit pe stradă două băbuţe. Le-am auzit din mers în drum spre casă: «Uite, ea e fata adoptată de familia Rădulescu». Din nou «Poc» pentru mine”, a povestit Carmen la emisiunea ”Vorbeşte lumea ” de la Pro TV. Atunci familia care a crescut-o s-a decis să-i spună adevărul, dar amănunte despre situaţia ei ca bebeluş le-a aflat de la naşa ei mult mai târziu, abia după dispariţia părinţilor care au crescut-o.

”În Oneşti o mai am doar pe sora tatălui meu, care este şi naşa mea de botez. În fiecare an de la dispariţia părinţilor mei, merg să le aprind o lumânare, să le mulţumesc pentru gestul pe care l-au făcut”, a mărturisit Carmen. ”Naşa mea ştia bine că la o lună de zile, acea femeie care m-a născut, hai să-i spunem mamă, nedorindu-mă, urându-mă probabil, mă ţinea de picioare cu capul în jos şi mă lovea, peste mijloc, peste spate, peste cap, ca să mor mai repede. La un moment dat a surprins-o cineva şi i-a zis «de ce faci aşa, dacă nu vrei, n-ai cum să-l creşti, dă-l la casa de copii»”.

Astfel, la numai două-trei luni, micuţa Carmen a ajuns la orfelinat. Se afla într-o stare deplorabilă, dar femeia care a înfiat-o s-a încăpăţânat să o ia pe ea şi nu pe alt copil. ”Mama (n.r. cea care a crescut-o) m-a văzut la casa de copii. Nu mişcam, nu plângeam, nimic, eram o păpuşă îmbrăcată. Şi mama a spus: «eu pe acest copil îl iau». «Doamna Rădulescu, dar nu faceţi nimic cu ea. Stă într-un colţ acolo şi aşteptăm să moară. Nu merge, nu mişcă picioarele, e paralizată. Tot ce e mai rău e pe acest copil. Aveam 2 sau 3 luni. Dacă la 2-3 săptămâni mă bătea aşa… Dar mama a fost hotărâtă şi a zis: «nu contează, şi paralizată cum e, mie îmi spune ceva că acest copil va trăi şi va fi cineva. Va fi ceva în această viaţă». Şi uitaţi-mă aici”, şi-a amintit interpreta.

Totuşi, a încercat să o scuze pe femeia care a născut-o. ”Poate nu a avut cu ce să mă crească. Totuşi, cu ce nu pot fi de acord e de ce m-a bătut în halul ăsta. Că eu la vârsta asta, la 55 de ani, să port aceste dureri în suflet şi chiar în oasele care au fost aproape zdrobite. Am stat un an şi jumătate în ghips. Îmi făceau injecţii. Aici sunt sparţi muşchii de la injecţii, timp de un an şi jumătate ca să pot merge”, a arătat ea spre picioare. N-a vrut să o cunoască niciodată pe femeia care i-a dat viaţă. ”Nu am avut curiozitatea… Dacă apare în faţa mea, să spună că ea e mama mea adevărată, să nu se aştepte la o îmbrăţişare”, a conchis ea.

Dacă ea a fost un copil nedorit, nu la fel se poate spune despre fiul ei. Potrivit click.ro, Carmen Rădulescu e mama unui băiat superb, Sorin (31 de ani), din căsnicia cu Sorin Oprea. Şi l-a dorit, l-a crescut admirabil şi îl iubeşte ca pe ochii din cap. ”Astăzi este doar despre tine, pentru tine, cu tine, Sorin! La mulți ani binecuvântați și fericiți, copilul meu frumos și bun! Te iubește mama!”, a scris Carmen pe Facebook, mândră de unicul ei fiu, Sorin, care este pilot la o companie aeriană.

