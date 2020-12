Pentru un sportiv de înaltă performanță, spune Halep, durerile fac parte din viața cotidiană, fiind practic anormal să nu te doară nimi.

Simona Halep a fost subiectul unui reportaj difuzat de Pro Tv, de Ziua Națională a României, intitulat „3 mm”, în care a povestit care au fost cele mai grele momente ale vieții ei de sportiv.

„Cel mai greu moment din cariera mea a fost când a trebuit să abandonez un meci din cauza durerilor. Mai bine nu intru pe teren, decât să intru și să mă opresc. Se întâmplă să intri cu durere de doi în teren (n.r.- ca intensitate), iar după câteva game-uri să ajungi la 8, nu mai poți să controlezi și te oprești. E frustrant, e cumplit”, a spus Halep.

Are patru hernii de disc

Simona Halep a mai spus că lista diagnosticelor de care suferă este lungă, dar durerile constante îi vin din zona spatelui. De altfel, fostul număr unu mondial este în atenția medicilor neurochirurgi, cu patru hernii de disc, care îi provoacă durere foarte multă.

„Momentul în care trebuie să revii la nivelul cel mai înalt e foarte greu. E un sport solicitant, rotațiile pe care noi le avem în tenis sunt foarte riscante pentru coloană, fiindcă nu poți să controlezi viteza cu care te răsucești sau modul în care te întinzi după o minge.

La 17 ani am avut prima problemă la spate și mi-au spus că sunt cea mai tânără pacientă cu hernie de disc. Am în jur de 4 hernii, nu sunt ușor de gestionat, din 2008 am făcut exercitii zi de zi, a trebuit să îmi recuperez foarte bine mușchii de lângă coloana vertebrală ca să îmi țină discurile în aceeași linie. Cu bătăturile am avut de tras când eram copil, aveam carne vie și trebuia să joc meciuri,” a mai adăugat Simona.

Pentru un sportiv de talie mondială, durerea este un lucru obișnuit, iar pentru asta Simona l-a dat exemplu pe marele Nadal, care, de asemenea, e prieten cu durerea.

„Țin minte cum a zis Nadal odată: <<E anormal sa nu ma doara ceva>>. Permanent avem o durere, e foarte greu, pentru că ți se duce în creier, parcă te înțeapă, simți un cuțit în spate, în inimă, în cap, simți o senzație ciudată”, a adaugat Simona Halep pe marginea acestui subiect sensibil.