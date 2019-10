A avut o copilărie tristă, dar a ajuns un mare actor de comedie! Puiu Călinescu, pe numele său real Alexandru Călinescu, a reușit ani de zile să aducă zâmbete pe fețele oamenilor în timp ce a avut o copilărie și o adolescență marcate de evenimente triste, anunță realitatea.net.

Puiu Călinescu, cel care a interpretat rolul lui Trandafir din serialul Brigada Diverse (B.D.), a mărturisit ce necazuri a avut în copilărie, în cadrul unei emisiuni realizate de Eugenia Vodă.

„Am fost orfan de mamă de la 5 ani şi am fost crescut de surorile ei. Prima mea muncă de artist a fost să lipesc afişe de spectacole în Bucureşti, la cinema. Pe vremea aceea, erau filme mute şi în pauză, când se schimbau rolele cu peliculă, eu ieşeam în sală, în faţa ecranului, că să fac lumea să râdă. Eu nu am şcoli şi diplome, ce am învăţat am învăţat din acele filme, de pe stradă şi din viaţă”, s-a confesat marele actor.

Te-ar putea interesa și: