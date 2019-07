„Am făcut nişte teste medicale şi am descoperit câteva anomalii care nu erau acolo acum patru luni. Aveam febră, erau câteva simptome. Cel mai greu mi-a fost să-mi conving soţia că este adevărat. Am leucemie! Am plâns toată noaptea şi încă am lacrimi în ochi. Dar nu mi-e teamă: de marţi voi fi la spital şi abia aştept să încep lupta. Le mulţumesc celor de la Bologna, care m-au făcut să înţeleg că fac parte din familie. Voi avea nevoie de ei pentru a câştiga această luptă, dar voi avea şi nevoie să nu văd pe nimeni plângând pentru mine, nu vreau să sufere nimeni”, a spus Mihajlovic, potrivit libertatea.ro

În vârstă de 50 de ani, Sinisa Mihajlovic şi-a prelungit în iunie contractul cu Bologna, acum valabil până în 2022.

Te-ar putea interesa și: