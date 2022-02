Dramă în showbiz-ul românesc! Vedeta noastră, de urgență la spital

Mădălin Ionescu s-a infectat cu tulpina Omicron a virusului SARS-CoV-2. Dezvăluirea a făcut-o chiar prezentatorul TV, care a transmis că „povestea infectării s-a dovedit una din cele mai stresante” din toată viața sa.

Vedeta a recunoscut că a tratat ușor boala, dat fiind faptul că și-a administrat dozele de vaccin prevăzute în schema completă de vaccinare, iar partenera și fiica sa nu au dezvoltat simptome grave în urma infectării.

În cazul lui Mădălin Ionescu, însă, lucrurile nu au evoluat deloc bine. La început, prezentatorul s-a tratat acasă, însă în câteva zile simptomele s-au agravat și a fost internat la Institutul „Matei Balș” din București, unde a descoperit că un procentaj de 15% din plămânii săi au fost afectați. Mădălin Ionescu a dezvoltat totodată și o formă gravă de pneumonie.

Mădălin Ionescu s-a infectat cu tulpina Omicron

„N-am mai postat nimic de trei săptămâni pentru că m-am infectat cu celebrul Omicron. Nu am mai răcit de 25 de ani, așa că m-a șocat destul de tare după ce familia mea s-a infectat cu COVID-19.

Am început să am și eu simptome. Boala a debutat furtunos în urmă cu 20 de zile. În prima noapte, am făcut aproape 39 de grade temperatură. Am luat antibiotic, antiviral și antitermice și starea s-a ameliorat cu excepția unui hârșâit ușor care mi s-a părut o reacție alergică la un medicament”, a relatat Mădălin Ionescu într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook.

Prezentatorul TV a avut nevoie de intervenția medicilor

Prezentatorul de televiziune a precizat că, deși credea că ține simptomele sub control, lucrurile au luat o întorsătură neplăcută în cea de-a opta zi. Trei zile mai târziu, vedeta a apelat la ajutorul cadrelor medicale.

„În a opta zi m-am trezit din nou cu temperatură, mi-au revenit simptomele sub o amenințare destul de gravă. Temperatura am controlat-o la 38, am făcut perfuzii, sunt vânat încă. Trei zile am avut din nou febră ca-n perioada Delta.

În a 11-a zi am ajuns la spital la Matei Balș! Mi-au făcut investigații și așa am aflat că am pneumonie! Plămânii erau afectați în proporție de 15%”, a dezvăluit Mădălin Ionescu.

„Nu am fost prea atent cu virusul”

Prezentatorul Metropola TV a precizat că a urmat un tratament nou, „cu un antibiotic special”, însă a resimțit și câteva efecte deloc plăcute ale bolii COVID-19.

„Am slăbit 5 kg și am mai luat un virus sau o bacterie de la Petra, care a dus la inflamarea gâtului”, a spus Mădălin Ionescu, subliniind totodată că nici în prezent nu s-a recuperat complet în urma contractării virsului.

„Nu am fost prea atent cu virusul pentru că fetele au avut forme ușoare. Petra a avut două ore temperatură, Cristina o zi a avut febră, cu puțina moleșeală. Sunt vaccinat de cinci luni, dar s-au infectat și socrii mei, și ei tot vaccinați”, a mărturisit prezentatorul de televiziune.