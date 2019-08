Conform informațiilor furnizate de cancan.ro, manelistul ar întâmpina probleme medicale serioase.

„Nu am mai vorbit cu Florin de câteva zile. Nu mai știe nimeni nimic de el. Din ce am înțeles, ar fi internat la spital, are probleme cu ficatul și va fi operat”, a spus un apropiat de-ai manelistului pentru sursa citată.

În iulie, Salam a postat un mesaj criptic pe pagina sa de Facebook care acum poate fi citit în altă notă. „Anunț foarte important: De azi nu mai fac niciun fel de dedicație video. Nu vă supărați pe mine, dar, dacă fac unuia, se supără ceilalți. De acum, fac video doar la cei la care mă duc. Vă mulțumesc frumos! Fanii mei, vă pup și vă iubesc!”, a scris Florin Salam pe contul lui de Facebook.

