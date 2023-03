Drama de la catafalcul lui Mihai Șora. Un prieten al filosofului tranșează scandalul dintre Tom Șora și văduvă

Mihai Șora a avut trei copii, cu prima lui soție care a decedat în 2011, toți trei stabiliți peste hotare. Din nefericire, în 2021, unul dintre cei doi fii ai săi, Andrei, a murit.

Filosoful mai avea o fiică, pe Sanda Șora – care nu a putut fi prezentă la înmormântare, din cauza unor grave probleme de sănătate, și pe Tom Șora, cunoscut compozitor din München, care a venit la ceremonie și a schimbat complet atmosfera.

Tom Șora a cerut să ia cuvântul, i s-a dat un microfon și a susținut un discurs prin care a confirmat ceea ce se spunea, pe la colțuri, de mulți ani: Relația dintre el și tatăl său a fost blocată.

Vorbele i-au răsunat cu ecou în Biserica Albă, unde a fost depus trupul lui Mihai Șora, înainte să fie înmormântat la cimitirul Bellu, impresionându-i pe cei prezenți, până la lacrimi. A acuzat-o pe văduvă că a blocat comunicarea dintre ei, copiii, și tatăl său, dar și că au aflat despre deces de pe rețelele de socializare.

„Nu puteam nici telefonic să vorbesc cu el, eram cenzurat”

Tom Șora: „Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați venit. Eu sunt Tom Șora, fiul lui Mihai Șora. Am venit aici pentru comemorarea tatălui meu. Nu am venit singur, am venit cu nepotul lui Mihai Șora, Alexandru, dar și cu strănepotul lui.

Am venit și în numele surorii mele, Sanda Șora, care nu a putut veni din motive de sănătate și nu aș fi ținut această mică prelegere, să-i zicem, sau discurs, dacă nu m-aș fi simțit obligat. Este spontană, nu am pregătit-o, am improvizat-o acum, dar am de spus niște lucruri care trebuie spuse, chiar dacă, în cadrul acesta, au fost numai cuvinte foarte frumoase spuse într-un spirit elevat. Eu voi spune alte lucruri. Scurte.

Am aflat de moartea tatălui meu cu totul întâmplător. Și anume, o cunoștință a surorii mele a citit pe Facebook că a murit tata. Cu toții locuim în Germania. Și atunci, sora mea, sâmbătă seara, mi-a spus că a murit tatăl nostru. Deci nu am fost înștiințat că a murit. Am aflat întâmplător.

Relația noastră, a familiei noastre cu tatăl nostru, a fost sistematic împiedicată în ultimii zece ani. Nu am putut lua legătura cu el nici telefonic, nici prin mail, a fost blocată, nu puteam să dau telefon să vorbesc cu el, eram cenzurat. Am încercat de nenumărate ori în acești zece ani să iau legătura cu el, nu am putut.

Acum trei ani am făcut o chestie specială. Am venit neanunțat, când erau demonstrațiile din august 2019, am venit spontan și atunci, practic, în piață (Piața Victoriei din București, n. red.) am vorbit cu tatăl meu. Până la urmă, printr-o minune, am reușit să ne întâlnim de două ori într-un local, nu acasă. Și acolo am vorbit. A fost destul de bine și am sperat că relația se va normaliza și că voi putea vorbi din nou normal, adică la telefon personal, cu tatăl meu, care acum trei ani era lucid, se putea foarte bine vorbi cu el.

După vreo două săptămâni, când m-am întors în Germania, am dat telefon să văd ce mai face. Imposibil, nu am mai putut vorbi cu el.

A trebuit să spun acest lucru, îmi cer scuze. Am spus cu respect acest lucru, dar trebuia spus. Dumnezeu să-l odihnească”, a spus fiul lui Șora.

Publicistul Petre M. Iancu a întărit afirmațiile fiului: Mihai Șora nu putea pleca fără să se afle adevărul

„Ar fi fost bizar, ca plecarea lui să nu fie însoțită de irumperea adevărului fie și cel mai neașteptat și neplăcut, în mijlocul dorinței de reculegere a celor veniți să-l conducă pe ultimul drum.”, a notat reputatul publicist Petre M. Iancu pe blogul său.

„În plină slujbă de înmormântare, s-a auzit un strigăt al adevărului și al durerii. Un scrâșnet de jale prea mult timp ascuns îndărătul pudorii, al bunului simț, al dragostei filiale, rănite mortal.

În cuvinte neșlefuite, nemeșteșugite și nepregătite, dar exprimând o realitate insuportabil de mult ocultată, fiul și-a exprimat în fața trupului tatălui său iubit amărăciunea, regretul, deznădejdea și necazul. Și-a articulat ciuda, de a fi încercat în zadar, de zeci de ori, dar fără a fi fost lăsat, să vorbească, fie și doar la telefon, cu tatăl său, ecranat, parcă, permanent de a doua lui soție.

Tom a deplâns modul în care nu doar el, ci și sora lui, Sanda, au fost izolați sistematic de contacte cu tatăl lor, în ultimii ani. A răzbătut din strigătul său supliciul unui copil. Cazna unuia, obișnuit să-și abordeze oricând părintele, să comunice, să vorbească, să întrebe, să dezbată liber orice subiect cu înțeleptul său tată, care ajunge fără vină, din motive la fel de obscure, ca rațiunea prigoanei la care e supus Josef K, în ”Procesul”, să-și piardă irevocabil accesul la omul care i-a dat viață și l-a crescut în duhul dragostei și al dialogului, răpindu-i-se și dreptul de a-l vizita la ”vorbitor”.

Pe Mihai Șora eu, personal, l-am văzut în nenumărate instanțe interacționând cu dragoste autentică, fierbinte, cu proprii săi copii, cu toți copiii săi, pe atunci tineri, sau adolescenți, fără să plaseze vreo opreliște între el și vlăstarele sale, de care a părut mai mereu să fie mândru. N-am putut pentru nimic în lume înțelege prezumtiva răceală glacială instalată de la un moment dat între tată și copiii săi din străinătate, după ce filosoful și-a refăcut viața, răceală risipită instantaneu, în fața mea, în timpul caldei întrevederi dintre tată și fiu consumată la 10 august 2019, în Piața Victoria”, a mai titrat publicistul.

Luiza Palanciuc nu neagă, dar aduce și ea acuzații

Azi, prima zi după înmormântare, văduva eseistului reglează conturile cu copiii lui Șora pe Facebook, unde îl acuză pe Tom că a mințit în discurs, dar îi și reproșează că nu s-a prezentat la parastasul tatălui.

„Tom Șora, ca și sora lui, Sanda Șora, nu i-au telefonat, pur și simplu, lui Mihai Șora ani la rând – nici chiar de Sărbători sau de ziua lui, când a împlinit o sută de ani. Ceea ce se poate verifica examinând istoricul apelurilor intrate, prin Telekom, la cele două numere active ale lui Mihai Șora.

(…) și a aflat despre moartea tatălui său „cu totul întâmplător” și relația lor „a fost sistematic împiedicată în ultimii zece ani”.

Cel dintâi avea mereu robotul activat, unde oricine putea lăsa un mesaj, în caz că nu eram acasă. La care se adaugă numărul nostru de mobil, neschimbat de peste 20 de ani. Și unde pot fi trimise sms-uri ori mesaje pe WhatsApp, atunci când este pus pe silențios. De asemenea, nu i-au trimis nicio scrisoare, carte poștală, mesaj prin vreo altă persoană”, susține văduva lui Mihai Șora.

Luiza Palanciuc: „Sprijinul nu avea cum să vină de la Tom Șora”

Tot ea a mai spus că nu l-a informat pe fiu – deși nici pe fiică nu a informat-o potrivit declarațiilor lui Tom Șora – pentru că el „nu a fost niciodată o prezență activă, afectuoasă și grijulie”.

„Or, în momentul decesului, în noaptea de 25 februarie, sprijinul – de orice natură ar fi fost el, inclusiv cel logistic, ținând de detaliile înmormântării – nu avea cum să vină de la Tom Șora, iar eu l-am căutat în altă parte, printre apropiații lui Mihai Șora, prietenii noștri intimi, oamenii care ne-au însoțit permanent și pe care puteam conta.

În vârtejul organizării înmormântării, cu multe drumuri, proceduri, formalități, nu m-am gândit, efectiv, la Tom Șora. Probabil că ar fi trebuit să fiu mai pragmatică și să-i telefonez. Nu sunt o ființă pragmatică, iar, pentru mine, ceea ce conta era, întâi de toate, Mihai Șora: gândul ca totul să decurgă impecabil, să fie la înălțimea omului înmormântat”, continuă Luiza Șora.

„Ieri, 28 februarie, după momentul de la cimitir, în jurul orei 15, l-am invitat pe Tom Șora la restaurantul unde ne-am strâns mai mulți prieteni să-l evocăm pe Tatăl lui. O doamnă i-a propus să-l ia cu mașina până în Calea Moșilor, unde urma să ne întâlnim cu toții.

Tom Șora a spus că va veni cu un taxi. L-am așteptat până la ora 22.00, când s-a închis restaurantul”, adaugă soția filosofului.

Mihai Șora a fost căsătorit cu scriitoarea Mariana Șora timp de 72 de ani

Mihai Șora s-a căsătorit în 2014, la vârsta de 98 de ani, cu Luiza Palanciuc, mai tânără decât el cu 56 de ani. Filosoful a fost căsătorit timp de 72 de ani cu scriitoarea Mariana Șora, care a murit în 2011, în Germania, cei doi având trei copii: Sanda, Andrei şi Tom.