Vestea că bunicii ei au fost infectați cu noul coronavirus a picat ca un trăznet peste întreaga familie. După două săptămâni de spitalizare, bunica artistei a fost externată, dar, din păcate, bunicul său încă mai are nevoie de tratament și se află, în continuare internat în spital.

Anul acesta a fost, până în acest moment, foarte greu pentru îndrăgita cântăreață de muzică populară. Despre aceste necazuri, artista a povestit recent.

„De sărbătorile pascale când i-am sunat să le urăm sărbători fericite, am fost pur și simplu șocată pentru că bunica nu mai avea putere să vorbească. Ne-am speriat foarte tare, fiind și starea de urgență și toată această nebunie cu pandemia, plus că ei sunt în vârstă, în jur de 80 de ani amândoi… Ne-am gândit la ce-i mai rău. Am luat deciza de a suna la ambulanță, ea fiind mai apoi transportată la spital unde i-au fost recoltate probe pentru analize. Acolo a întâmpinat o problemă. Bagajul cu haine i-a dispărut și socrii mei au fost nevoiți să meargă acasă, la țară, unde locuiește bunica, să-i ducă alte haine. Ei au intrat în contact cu bunicul rămas acasă neștiind ce va urma. Când s-au întors de la spital au trecut pe la noi să-și vadă nepoțeii”, a spus, cu lacrimi în ochi, Georgiana Lobonț.

Georgiana Lobonț spune că toată familia a trebuit să intre în autoizolare.

„După două zile bunica a primit rezultatele testului de Coronavirus și a fost confirmată pozitiv. Atunci în familia noastră s-a instaurat panica. Cu toții ne-am speriat pentru că nu știam ce va urma, plus că era șansa să ne contaminăm toți. Din acel moment, am intrat cu toții în autoizolare, așteptând cu sufletul la gură să aflăm dacă avem și noi simptome. Între timp și bunicul a fost testat, apoi confirmat cu coronavirus, el fiind și acum în spital, adică de 6 săptămâni. Bunica, după o săptămâna și jumătate a fost testată de două ori negativ,și a fost declarată vindecată. Noi am trecut cu bine peste acele momente, neavând niciunii dintre noi simptome, dar pot să va spun cu toată sinceritatea că am trăit cele mai negre clipe. Am fost speriați, panicați și nu ne venea să credem ce situație trăim. Acum noi suntem bine, dar bunicul chiar dacă au trecut 6 săptămâni este asimptomatic, dar tot pozitiv, iar acum tot ce sperăm este să vină acasă, sănătos, să îl mai pot strânge în brațe”, ne-a mai spus Georgiana Lobonț.

Ultimele melodii lansate recent de Georgiana Lobonț au fost făcute în colaborare cu alt cunoscut rapsod, Armin Nicoară.

Este vorba despre „Steaua mea”, o melodie machidonească, veselă și ritmată, și „Fata mea”, o piesă dedicată fetiței sale Irina Maria

Georgiana Lobonț – STEAUA MEA -> https://www.youtube.com/watch?v=u69xCOqrA6o

Georgiana Lobont & Armin Nicoara – Fata mea -> https://www.youtube.com/watch?v=33e6CHm5WTg

Georgiana Lobonț este o fire activă, iar prin talentul său a reușit foarte repede să cucerească inimile iubitorilor acestui gen musical.

De curând, artista și-a format și o formație formată din Florin Popîrțac – saxofon, Andrei Bîrte – vioară, Flaviu Spân – keyboard, și Ciprian Caculea – orgă

„Anul 2020 a venit cu o schimbare pentru ceea ce a însemnat Georgiana Lobonț până acum. Iubesc muzica la cel mai înalt nivel la care se poate ea iubi și pentru asta mi-am dorit să o dăruiesc celor care mă ascultă la o calitate înaltă. Am început o colaborate foarte frumoasă cu o formație foarte puternică din Bistrița. Sunt 4 muzicanți foarte talentați și dornici de a încânta lumea cu toate genurile muzicale, într-un mod cât se poate de profesionist. Le place să facă show cot la cot cu mine și ăsta e atuul nostru, avem aceleași idei. Sunt și mai mândră de ei pentru că defapt eu i-am unit încă de prima dată. I-am ales pe cei mai buni dintre cei buni, iar ei fiind prieteni s-au bucurat și au răspuns afirmativ provocării mele. Colaborarea noastră, încă de la început s-a dovedit a fi una rodnică pentru că,odată cu postarea pe Youtube a unor live-uri, oamenii au început să le asculte foarte intens și am fost uimiți de vizionările la care s-a ajuns într-un timp foarte scurt, de comentariile super frumoase, fiind vorba, totuși, de niște cover-uri”, a mai spus Georgiana Lobonț.