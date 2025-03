Social Dragoste sau manipulare. Cum poți citi adevărul din expresiile faciale







Specialistul în fizionimie Suada Agachi a explicat cum se poate citi chipul unei persoane mai ales în anumite situații. Primele patru secunde sunt foarte importante

Specialistul dă tipsuri prețioase

Suada Agaghi a explicat în cadrul unui podcast cum trebuie interpretate trăsăturile feței. ”Chipul nostru este unic. Știm cu toții să evaluăm o persoană în primele patru secunde de când ne vedem cu ea. Un om este neutru, nu este nici bun, nici rău, nu e nici de ignorant, nici de luat ca atare. Mai ales că pe același om o altă persoană îl va evalua diferit.

Numai un specialist poate să spună exact ce anume exprimă în cele 4 secunde. Oamenii nu greșesc, atunci când evaluează, ci decid ce rol va juca în viața lor acel om. Printr-o tehnică de citire a chipului în neutralitatea lui, poți să îți dai seama de natura lui la modul general. Nu cât este de simpatic sau antipatic, ci pur și simplu îți dai seama cine este acel om. Analizezi inserția părului, felul în care el este inserat. Dacă e în formă de V sau de U. Culoarea ochilor, alunițele de pe față, culoarea buzelor.

Dinții, gătul, absolut tot. Dar atenție aceasta analiză nu se face în funcție de un singur tipar. Trebuie să am minin trei trăsături să îmi dau seama. Inserția părului în formă de V, dacă are buzele formate în formă de V sau M, dacă are o anluniță pe obraz, ne arată o firmă șarmantă sau un artist. Poate fi și un chirurg, dar va face munca în mod artistic.

Analizăm pornirea omului în meseria lui. Putem avea un om cu inserția pătrată, fălci bine definite și sprânece foarte apropiate de ochi și un nas foarte puternic și definit, acest om se încadrează într-o natură analitică, pragmatic. Adică poate fi polițist sau poate lucreze în armată. Chiar dacă lucrează ca și pictor va fi autoritar”, a explicat specialistul