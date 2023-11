Culisele relației Dragoș Bucur – Dana Nălbaru. Două gesturi incredibile

Dragoș Bucur a povestit ce a făcut în urmă cu 18 ani, la prima întâlnire cu Dana Nălbaru. Dragoș Bucur este cunoscut nu doar pentru piesele de teatru în care a jucat, seriale și filme, ci și din postura de jurat al emisiunii Românii au talent şi ca prezentator al emisiunii Visuri la cheie.

Dragoș Bucur, despre cum a cucerit-o pe Dana Nălbaru

Dragoș Bucur a spus că suferă de diabet încă de dinainte de a fi cu Dana Nălbaru. Artistul își făcea insulină în vremea aceea. La prima lor cină, s-a gândit să-și facă preventiv o doză.

„Am diabet de când m-am lăsat de teatru, din anul 2000, cam așa. Da, deja e parte din… e ca spălatul pe dinți! Pentru unii…Eu și Dana când ne-am cunoscut, ne-am dus la masă și mi-am luat ciuperci. Pentru ciuperci nu-ți faci insulină, că n-au carbohidrați.

Dar am scos eu penul și mi-am făcut acolo jumătate de doză, așa, de unitate. Păi cum să fie? După 18 ani avem 3 copii, ne-am căsătorit, a fost foarte bine. Păi te uiți la prezent și-ți dai seama dacă a funcționat”, a povestit Dragoș Bucur

Eu am descoperit iubirea unui copil care nu este al meu

Dragoș Bucur este căsătorit cu Dana Nălbaru din 2005, fosta membră a trupei HI-Q. Cei doi au împreună 3 copii: Sofia (16 ani), Roxana (11 ani) și Kadri (7 ani). Pe Roxana au decis să o adopte pe vremea când avea cinci ani. Amândoi și-au dorit să dea o șansă unui copil… şi aşa au făcut.

Sursa foto: Instagram

„Eu am descoperit iubirea unui copil care nu este al meu, dar e al meu acum. Fata soției mele, și nici nu mă mai gândesc că e fata vitregă. E fata mea, da! Adică am simțit și simt profund iubirea și dragostea respectivă… Am mai văzut diverse persoane care au înfiat. Şi nu știu, parcă mi-ar plăcea să vină și din interiorul meu…”, a spus Dragoș Bucur.

Au accesat lista copiilor pe care nu-i vrea nimeni

Dana Nălbaru a relatat într-un interviu că a simţit nevoia să salvez viaţa cuiva. Aşa au ajuns la decizia de a accesa lista copiilor pe care nu-i dorea nimeni.

„A fost o dorinţă veche, dinainte de a-l avea pe Kadri. Ne-am dorit să facem un real bine. Am simţit nevoia să salvez viaţa cuiva. Oricât de lipsit de modestie sună lucrul ăsta Am accesat lista copiilor greu adoptabili, lista copiilor pe care nu-i vrea nimeni. Am văzut-o şi în patru luni ne-am cunoscut. La câteva săptămâni după ce ne-am văzut a venit la noi şi a rămas”, a povestit ea.