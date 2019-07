Viorica Dăncilă are o mulțime de simpatizanți în Mehedinți, un fief al partidului unde 55 de primari, din 66, sunt social-democrați. Ieri, 700 de membri i-au cerut să fie candidatul PSD la președinție. Lor li se adaugă și organizația județeană UDMR. Molnar Endre, președintele unional local, fost prefect al județului în 2005, a asigurat-o pe Viorica Dăncilă că are și susținerea lor. Asta, deși UDMR a anunțat că va avea propriul candidat.

UDMR Mehedinți are 135 de membri și la ultimele alegeri a obținut 800 de voturi.Premierul Viorica Dăncilă, însoțită de Eugen Teodorovici, Mihai Fifor și Petre Daea, a descins, ieri, la Turnu Severin, unde a avut loc conferința pentru alegeri a organizației. Cea care a obținut un scor foarte bun la alegerile din mai a fost pe locul trei la nivel național. Vizita de ieri, dar și declarațiile pe care le-a făcut secretarul general al PSD, Mihai Fifor, cu o seară în urmă la emisiunea România 9 de la TVR1, arată clar că decizia a fost luată, iar la congresul din 3 august candidatura Vioricăi Dăncilă va fi validată de delegați. La emisiune a participat și jurnalistul Ion Cristoiu care a reușit să-i smulgă lui Fifor câteva mărturisiri în premieră.

Fifor crede că Dragnea a fost dus de nas

Senatorul Mihai Fifor a povestit despre efortul pe care îl face PSD pentru a-și reveni după dezastrul provocat de alegerile din 26 mai, dar și de a repara ceea ce cred actualii lideri ai partidului că a stricat echipa coordonată de Liviu Dragnea. Fifor spune că fostului președinte i s-au indus o mulțime de idei greșite, că i-a fost întărit cultul personalității și a fost izolat într-o bulă. Dragnea chiar credea că PSD va câștiga alegerile, cu 35%, iar el urma să își anunțe, imediat, candidatura la președinție. Asta, în baza unor sondaje false, pe care nu le-a văzut nici măcar premierul Viorica Dăncilă, vicepreședinte al formațiunii. „Aveai senzația că s-a creat o bulă, i se inducea ideea succesului. Liviu Dragnea credea că PSD va câștiga alegerile”, a explicat Fifor. Acesta a adăugat că, imediat după anunțarea rezultatelor, seara, Dragnea s-a schimbat brusc. „Era evident că ceva nu e în regulă. Nu cred că era vorba doar de scorul alegerilor. Cred că intuia ce urma să se întâmple a doua zi”, își amintește senatorul.

Izolarea liderilor

Fifor a mai vorbit despre relațiile reci dintre Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă cauzate de faptul că premierul se opunea promulgării Legilor Justiției. „Premierul era izolat în Guvern. S-a opus Ordonanțelor pe Justiție, iar lucrul acesta a deranjat. Era o ruptură între președintele partidului și premier, era o situație extrem de tensionată, a fost o presiune fenomenală pe Guvern”, a afirmat Fifor. Acesta a mai spus că, în campania electorală, cei doi mergeau separat, dar Dăncilă era cea care încasa și deconta toată ura împotriva partidului, iar lui Dragnea îi convenea și chiar încuraja asta. Liderul PSD mai spune că fostul președinte era foarte iubit și apreciat de electoratul PSD. „Dincolo de orice, Liviu Dragnea este un președinte iubit în PSD, avea carismă, dar la un moment dat nu a mai ieșit în filiale”, a afirmat Fifor. Acesta a promis că niciodată liderii social-democrați nu se vor mai desprinde de oameni.

Ce o recomandă

În afară de faptul că este o cutumă în PSD, ca președintele să-și asume președinția, Mihai Fifor crede că Dăncilă este candidatul perfect. „Premierul României începe să se deseneze așa cum este în realitate. Într-un an și jumătate am văzut o figură distorsionată. Am văzut ce a vrut președintele partidului nostru să se vadă: un om slab și manevrabil și care depinde de el. De fapt este un om foarte hotărât și onest, un om care nu refuză lupta și o joacă metodic. Nimănui nu dădea șanse premierului că va putea supraviețui dezastrului din 26 mai”, a spus Fifor.

