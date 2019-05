Atac dur împotriva lui Dragnea: „ești disperat că-ți fuge pământul de sub picioare, când e de notorietate că ești tatăl hoților...”

Fostul premier Mihai Tudose a scris pe pagina de Facebook un mesaj îndreptat către președintele PSD, Liviu Dragnea, care îl acuză că a finanțat un filmuleț în care el și alți membri Pro România sunt agenți SRI sau KGB.





„Idioții cu bani. A ,,apărut” un filmuleț care se dorește a fi ,,devastator” la adresa mea și a unor colegi candidați ai PRO România. Sunt prezentate presupuse legitimații de la SRI, KGB, etc... Când ești idiot, înconjurat de idioți, ai muuuulți bani la dispoziție, ești disperat că-ți fuge pământul de sub picioare, când e de notorietate că ești tatăl hoților... apelezi la astfel de ,,metode de campanie”. Căci nu-i așa, cine nu e de acord ca tu și clica ta să furați toată țara este securist! Cine nu e de acord cu amnistia si grațierea ta și a găștii tale nu e patriot, e un trădător! Lasă că vine el votul pe 26 mai și pleci tu cu toți ai tăi. Acasă sau în altă parte....”, a scris Mihai Tudose pe Facebook.

Mihai Tudose a anunțat la sfârșitul lunii ianuarie că pleacă din PSD. Ulterior, el s-a înscris în partidul fostului premier Victor Ponta, Pro România.

„Acum 27 de ani am intrat în politică din dorința de a face ceva pentru Brăila și pentru România. 27 de ani am fost membru PSD și nu am precupețit niciun efort pentru a face bine oamenilor, pentru a onora încrederea celor ce m-au votat. (...) Astăzi, această speranță a dispărut după ce în ultimul an am constatat cu tristețe că o parte din actuala echipă de conducere a partidului a înlocuit agenda publică cu agende personale, că orice încercare de dialog și dezbatere internă a problemelor reale ale României nu este luată în seamă. Că orice încercare de democratizare a deciziilor politice este sortită eșecului.”, scria Mihai Tudose după demisia din PSD.

În ianuarie 2018, CEx al PSD a hotărât retragerea sprijinului politic pentru premierul de atunci Mihai Tudose. În aceeași zi, Tudose și-a scris demisia din funcția de premier și a părăsit Palatul Victoria fără a asigura intermiatul, cu o seară înainte de vizita primului șef de Guvern din Japonia, Shinzo Abe.

