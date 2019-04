Dragnea și-a dezvăluit planul după mazilirea lui Tudorel Toader. Ce sarcini i-a trasat lui Nicolicea

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a făcut declarații de presă, miercuri, după decizia de remaniere a ministrului Justiției, Tudorel Toader, luată în ședința Comitetului Executiv a partidului.





Președintele PSD a declarat că în CEx s-au exprimat „foarte multe” nemulțumiri la adresa ministrului Justiției. El a adăugat că la baza deciziei au fost două motive.

„Nu mai este cazul de OUG pentru că au trecut prin procedură de parlamentară cele două legi.

Noul ministru al Justiției, dacă va fi numit de președintele Iohannis, în primul rând va trebui să rezolve blocajele din Ministerul Justiției. Dacă aceste blocaje au fost din partea domnului Toader sau nu asta nu știu.

Astăzi, în CEX s-au exprimat, din păcate, foarte multe nemulțumiri la adresa domnului Toader, un om pe care eu îl respect foarte mult și pe care eu, personal, l-am susținut în acești doi ani, deși au fost și alte nemulțumiri.

S-a acumulat foarte multă nemulțumire din 2 motive: nemulțumirile miniștrilor că se tot întârzia cu avizele de la MJ. 2. A discutat foarte mult despre oportunitatea unor OUG și s-a lungit foarte mult 3-4 luni de zile.”, a declarat Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a vorbit și despre relația cu premierul Viorica Dăncilă.

„Pentru faptul că au fost luate telefoane din sală, de data asta aveți informații proaste. Erau două opinii în CEX, așa cum e firesc. Una din variante să se intre cu restructurarea în Parlament și varianta de remaniere clasică, și pe asta se merge.

Cu premierul Viorica Dăncilă am aceeași ca în momentul în care am propus-o să fie prim - ministru.

Noi am avut majoritate de când am câștigat alegerile. Ne-ați tot cântat Prohodul. Noi am avut majoritate și avem și acum. S-a luat această decizie în CEX să fie remaniat guvernul”, a adăugat președintele PSD.

