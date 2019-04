Cine a mai trădat cauza PSD? Dragnea a fost informat. Totul are legătură cu deputatul „Mitralieră”

Liviu Dragnea a mai primit o lovitură, chiar din interiorul PSD. Un parlamentar din partidul pe care îl conduce a trecut la ProRomânia, formațiunea condusă de Victor Ponta. Deputatul Nicolae Georgescu susține că este dezamăgit că în județul Argeș valorile de stânga să fie reprezentate de un personaj precum Cătălin Rădulescu, zis „Mitralieră”.





Liderul PSD, Liviu Dragnea, a mai primit o lovitură chiar din sânul partidului pe care îl conduce. Deputatul de Argeş Nicolae Georgescu a anunţat, astăzi, că s-a mutat la un alt partid. Parlamentarul a anunțat că va trece la PRO România, formațiunea condusă de Victor Ponta.

Este deputatul făcut „om mare” de Cristian Gentea iar în ultimele luni acesta avea mai multe negocieri cu cei de la PRO România. Surse citate de argesenii.ro susţin că lui Georgescu îi era teamă că PSD Argeş nu îl va mai pune pe liste.

Deputatul şi-a motivat şi decizia printr-un mesaj postat pe Facebook, sub care a și postat o fotografie, alături de Victor Ponta:

„Astăzi, am decis să mă alătur unei echipe pe care o cunosc și în care mă regăsesc în ceea ce privește respectarea principiilor social-democrate adevărate. Sunt dezamăgit că în județul Argeș am ajuns ca valorile de stânga să fie reprezentate de un personaj precum Cătălin Rădulescu – „Mitralieră”. Voi susține lista PRO România pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, pentru că am încredere că oameni precum comisarul european Corina Crețu vor ști să se bată la Bruxelles pentru a aduce mai multe fonduri europene necesare inclusiv dezvoltării județul Argeș”.

