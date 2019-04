Dragnea, atac greu la Iohannis: „Băsescu avea momente de omenie”

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a criticat, luni seară la România TV, inițiativa de referendum a președintelui Klaus Iohannis, spunând că este „o păcăleală”.





„Temele în sine de la referendum nu sunt de respins, noi nu am fost niciodată împotriva luptei anticorupție, PSD nu a fost niciodată împotriva instituțiilor statului. Noi am sprijin legislativ, bugetar instituțiilor respective. Am alocat și instanțelor, și salariilor judecătorilor”, a declarat Liviu Drgnea.

El a adăugat că spera ca magistrații din România să devină independenți și să nu se mai teamă.

„Referendumul e o păcăleală, caută un prilej disperat să participe la campania pentru referendum. O să aibă o problemă cu USR și cu Cioloș, că Cioloș a dat OUG pe Codul penal și au spus că dacă vor veni la guvernare dau OUG care să modifice legile justiției. Eu nu știu cum o să voteze oamenii ăștia la referendum și cum o să-l susțină.”, a adăugat Dragnea.

„Iohannis e mai rău și mai dușmănos decât Băsescu. N-am crezit că o să trăiesc să o spun pe asta. Băsescu avea momente de omenie, de dialog”

