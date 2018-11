Gata, DRAGNEA a DECIS! Sfârșit de drum pentru FIREA

Consiliul Executiv Național al PSD va discuta remanierea guvernamentală și eventuale sancțiuni pentru primarul General al Capitalei, Gabriela Firea.





„La ședința de luni a Comitetului Executiv Național vom discuta și despre remaniere, vom tranșa probabil și chestiuni interne, câte ne-au mai rămas”, a declarat Codrin Ștefănescu, secretarul general adjunct al PSD.

„Așteptările mele de la această ședință sunt foarte mari, și anume că după acest CEx lucrurile vor intra în normalitate și firesc în interiorul PSD. Ca să intre în normalitate și firesc este obligatoriu să discutăm și să tranșăm veșnicul scandal în care ne implică dna Gabriela Firea și declarațiile care afectează întregul partid”, a mai spus Ștefănescu.

„Și eu și mai mai mulți colegi vom solicita o discuție tranșantă pe acest subiect și vom cere și lămuriri de la dna primar general legate de ultimele poziții ale dânsei în spațiul public, despre tot felul de scrisori deschise și de atacuri la adresa președintelui partidului și a partidului în ansamblu”, a concis Ștefănescu.

Gabriela Firea a declarar vineri că își așteaptă „sentința” în cadrul întrunirii CExN de săptămâna viitoare.

„Îmi aştept sentinţa. Aştept să fim convocaţi la Comitetul Executiv, să vedem ce se va întâmpla acolo. Prea mari surprize nu cred că vor fi. Am înţeles că situaţia mea este deja decisă, dar voi merge. Am înţeles că se doreşte, cel puţin pentru început, să rămân fără funcţiile politice - preşedintele PSD Bucureşti şi Ilfov. Îmi aştept sentinţa cu demnitate, cu capul sus. Am intrat în PSD simplu membru de partid voi rămâne simplu membru de partid, dacă asta va fi dorinţa domnului Dragnea”, a declarat Firea, conform Agerpres.

Va fi HAOS in Bucuresti! Cei de la METROU au facut deja ANUNTUL de ULTIMA ORA

Pagina 1 din 1