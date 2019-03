Premieră pentru Dragnea. N-a mai suportat și a spus tot. Coșmarul liderului PSD, generat de întâlnirea de la Cotroceni

Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, joi, de la ora 18:00, o conferință de presă. Acesta a anunțat susținerea PNȚCD și a Partidului Ecologist Român pentru PSD în cadrul alegerilor europarlamentare.





Președintele PSD, Liviu Dragnea, a făcut public parteneriatul cu PNȚCD și cu Partidul Ecologist Român.

„În aceste zile am avut mai multe discuții cu PNȚCD, Partidul Ecologist Român care au decis, ca în condițiile în care au strâns peste 200.000 de semnături, să nu depună liste pentru a susține PSD. S-a întocmit și un protocol de susținere pe care îl vom semna acum”.

Liviu Dragnea a făcut o scurtă prezentare a parteneriatului, după care a dezbătut principalul subiect: războiul pe care îl duce cu Klaus Iohannis. „Vorbim de o susținere importantă, de la două partide care au susținut în permanență democrația în această țară și dispariția abuzurilor. Eu sper ca toți românii să aibă încredere în lista noastră, unii spun că e cea mai bună listă. Românii de pe listă merg să susțină țara noastră, nu se duc să susțină interesele altora, ci ale țării.

La întâlnirea de la Cotroceni, președintele Iohannis a arătat, încă o dată, că el consideră că instituțiile sunt în subordinea președintelui. La aceea întâlnire mi-a pronunțat numele în mod indirect, spunându-le celor prezenți că legile justiției sunt făcute pentru mine, pentru a scăpa Dragnea. Acestea sunt cuvintele spuse de președintele României în fața magistraților. Din fericire, majoritatea celor prezenți a respins acest mod de abordare. Sunt din ce în ce mai mulți magistrați care apără independența justiției. Nu am încredere că va fi un proces corect în privința mea”

„A zis azi de ce ne e nouă frică de referendum. Cărui PSD-ist îi e frică de referendum? Inventează tot felul de prostii, că vrem să facem noi secții separate, nici măcar nu permite legea acest lucru ”

Întrebat despre declarațiile colegilor de partid privind separarea secțiilor pentru referendum și alegeri europarlamentare, Liviu Dragnea a declarat: „Copiii spun lucruri trăsnite”, făcând referire la Mircea Drăghici și Codrin Ștefănescu.

„Nu am văzut postarea asta. Azi? La ultima mea discuție cu el nu mi-a zis și nu am sesizat că ar avea intenția să demisionez. Eu nu am dat termene, mi-am exprimat o speranță, sunt colegi care încep să pună întrebări, de ce a apărut ideea că se vor adopta prin OUG textele considerate constituționale, dacă se urma procedura în Parlament erau aprobate azi și în vigoare.”, a spus Dragnea, în legătură cu o posibilă demisie a ministrului Justiției.

„Nu cred, mai multe nu știu, că nu lucrez în Guvern”, referitor la presupusa emitere, vineri, a două ordonanțe de urgență privind legile Justiției.

