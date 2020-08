Într-o scrisoare către „City Doctors”, făcută publică, medicul timișorean atrage atenția că situația bolnavilor de COVID-19 poate deveni foarte gravă și că acest fapt se datorează celor care dau crezare teoriilor conspirației și falselor îndemnuri la „libertate”.

„Suntem într-o perioadă dificilă, în care numărul de cazuri de infecție Covid-19 au crescut alarmant și în județul Timiș. Consecutiv a crescut și numărul de forme severe și critice, precum și de decese. Toate acestea se datorează și faptului că o parte dintre concetățeni nu repectă nicio regulă, dând crezare fake news-urilor, teoriilor conspirației sau falselor îndemnuri la libertate”, spune Virgil Musta.

„Fiecare este liber să facă ce vrea cu viața și sănătatea lui, până în punctul în care pui în pericol sănătatea celorlalți. Este în primul rând vorba despre respectul pentru ceilalți, care ar trebui să primeze, indiferent de măsurile impuse sau nu de autorități.

Deși sunt convins că marea majoritate a populației a înțeles corect situația, este responsabilă și respectă regulile, există și destui care nu o fac sau nu o mai fac, iar asta riscă acum să creeze probleme majore tuturor: creșterea numărului de infectări, umplerea spitalelor și mai ales a secțiilor de ATI”, mai spune medicul timișorean.

El arată că, „în afara faptului că această extindere a pandemiei la noi în țară determină suferință fizică și psihică pentru o parte din cei infectați (nu știm cum reacționează organismul fiecăruia), vine la pachet și cu restul inconvenientelor legate de îngreunarea sau chiar interzicerea circulației în afara țării, pentru vacanțe sau în alte scopuri”.

„Dar, ca să revenim la situația concretă de la noi, ca să înțelegem cum Spitalul V Babes a ajuns în situația dificilă de a nu mai avea loc pentru pacienții infectati cu virusul SARS-CoV-2, doresc să prezint câteva explicații.

Eu o să explic situația de la spitalul unde lucrez, dar în situații similare (ca principiu, nu ca număr de paturi) se află multe altele din țară.

Vorbind de Spitalul Victor Babeș din Timișoara, în primul rând, aici sunt de fapt 5 clinici, 2 de Boli Infecțioase, 2 de Pneumologie și una de Chirurgie Toracică. În perioada de vârf a pandemiei din martie-aprilie, întreg Spitalul Victor Babeș a fost transformat în Spital Covid, astfel încât toți pacienții care erau internați aici cu alte boli au fost transferați la alte spitale, iar aici am reorganizat fluxurile necesare și am adaptat întreaga capacitate pentru a primi și trata numai pacienți covid. În acele condiții, am avut o capacitate de 240 paturi pe sectie și 12 paturi pe terapie intensivă”, a mai spus Musta.

„Ulterior, după ce numărul pacienților covid a început să scadă în zona noastră, am refăcut circuitele și organizarea în aceste cinci clinici și le-am repus la dispoziția bolnavilor non-covid, care aveau (și au) nevoie urgentă de îngrijire și spitalizare (atat pe sectie, cât si pe ATI) în specialitățile pe care le asiguram, astfel că am păstrat doar în cadrul Clinicilor de Boli Infecțioase o zonă dedicată numai pacienților covid, care totaliza 50 paturi și 5 paturi pe terapie intensivă.

Așa se explică faptul că acum, această zonă dedicată covid a devenit neîncăpătoare, atât pe secție, cât și pe ATI și va trebui să reconfigurăm din nou circuitele și organizarea și să extindem din nou paturile de pe secții și de pe ATI dedicate numai covid, fiind nevoiți din nou să transferăm către alte spitale pacienții internați cu alte afecțiuni. Nu ne-am dori acest lucru, pentru că au de suferit în primul rând acești pacienți”, a mai explicat doctorul infecționist.

„Dacă capacitatea de la noi va fi ocupată (situație pe care evident că nu ne-o dorim), vom avea nevoie de ajutor de la spitalele desemnate ca fiind de suport pentru pacienți covid (ex. Spitalul CFR sau chiar Spitalul Militar de campanie).

Între timp, de la începutul pandemiei, din donații sau cu ajutorul Primăriei din Timișoara am primit paturi și aparatură suplimentară, cu care putem extinde capacitatea, inclusiv la ATI, numai că avem o mare problemă legată de spațiul de amplasare, cât și de lipsa personalului medical.

Încercăm în continuare să găsim soluții la aceste probleme, optimizăm continuu și schemele de tratament în funcție de rezultatele observate de noi sau din colaborările cu alți medici din România și din afară”, mai afirmă medicul.

„Am conceput și o platformă informatică dedicată, unică în România, pe care am folosit-o în spital pentru a ne ajuta să avem un management mult mai bun al pacienților covid în spital, iar acum și în afara lui, încercăm să implementăm rapid și soluții de telemedicină între spitale, astfel încât să nu trebuiască să mutăm anumiți pacienți, cât și alte măsuri punctuale care să ne ajute să fim mai pregătiți decât am fost acum 3-4 luni.

Așadar, încercăm să ne facem treaba, cât de bine putem, deși nu e deloc ușor, din diverse motive. Cu toate aceste eforturi ale medicilor, eu sunt conștient că gestionarea cu succes acum și pe mai departe a pandemiei depinde în ceea mai mare măsură de atitudinea responsabilă a majorității populației.

Această atitudine ne-a salvat în primele luni și ne va salva și în continuare. Le mulțumesc tuturor celor care continuă să fie respnsabili și să înțeleagă corect situația în care ne aflăm, fără panică, fără exagerări, de orice natură.

Este în continuare un efort comun și sunt convins că tot împreună vom reuși!”, a încheiat Dr. Virgil Musta.