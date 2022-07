Două universităţi din Nicolaev, bombardate de trupele ruse: „Este imposibilă restaurarea localului înainte de începutul anului universitar”

Nu mai puțin de cinci rachete marca S-300 au fost utilizate de Armata rusă pentru atacarea Universității Naționale de Construcții Navale, iar alte patru au țintit Universitatea Națională din Nicolaev, situată în centrul orașului.

Vitalii Kim, șeful administrației militare regionale din Nicolaev, a transmis faptul că două dintre etajele Universității Naționale sunt complet distruse, astfel că este „imposibilă restaurarea localului, înainte de începutul anului universitar”.

În ce privește victimele, autoritățile locale au raportat două persoane rănite în urma atacurilor multiple desfășurate în Nicolaev, conform Antena 3.

Mykolaiv, Ukraine’s ship building capital, had two major universities that allowed the city to slowdown the brain drain and retain highly educated people in Ukraine’s south.

Today, Russia destroyed both of them. pic.twitter.com/wNqNtmggY1

— Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) July 15, 2022