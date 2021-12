Două legende ale muzicii, legate de un destin straniu. Ziua care le-a marcat cariera a devenit și ziua morții lor

Sunt câteva melodii care au intrat de mulți ani în istoria muzicii internaționale, datorită frecvenței cu care sunt ascultate. Așa cum filmul „Singur Acasă” este difuzat în mai toate colțurile lumii, în perioada lunii decembrie, tot așa, ultima lună a anului este prilej pentru ascultarea celebrelor hituri de sezon „Let it snow” și „Last Christmas”.

Doi mari artiști care au murit în ziua de Crăciun

Nu se poate să nu fi auzit măcar de câteva zeci de ori aceste două cunoscute melodii. Prima a fost interpretată de Dean Martin, iar cea de-a doua i-a aparținut lui George Michael, în perioada de început a artistului, atunci când acesta cânta cu trupa Wham!

Pe cei doi muzicieni nu îi leagă de data de 25 decembrie doar istoricele melodii. Ci și ceva trist. Și Dean Martin, și George Michael au murit în ziua de Crăciun.

Primul, american cu origini italienești, s-a născut pe 7 iunie 1917 și a murit la data de 25 decembrie 1995. A fost polivalent și a excelat ca actor, cântăreț și comediant. Unul dintre cei mai populari și mai longevivi artiști americani de divertisment de la mijlocul secolului al XX-lea, Martin a fost supranumit „The King of Cool.”

A reușit să avanseze în carieră împreună cu comediantul Jerry Lewis, sub numele de Martin & Lewis, în 1946. Ei au cântat în cluburi de noapte, iar mai târziu au avut numeroase apariții la radio, televiziune și în filme.

Martin, un fumător înrăit, a fost diagnosticat cu cancer la plămâni la Cedars Sinai Medical Center în septembrie 1993 și i s-a spus că va avea nevoie de o intervenție chirurgicală pentru a-și prelungi viața, însă a refuzat-o. S-a retras din viața publică la începutul anului 1995 și a murit de insuficiență respiratorie acută rezultată din emfizem, în locuința sa din Beverly Hills, în ziua de Crăciun din 1995, la vârsta de 78 de ani. A murit în acceași zi, la fix aceeași oră, ca și mama lui, care decedase cu 29 de ani în urmă.

George Michael, un mare muzician, un personaj foarte controversat

George Michael a fost unul dintre cei mai importanți muzicieni ai Marii Britanii. Pe numele adevărat Georgios Kyriacos Panayiotou, el s-a născut la data de 25 iunie 1963. Și a murit pe 25 decembrie 2106.

A devenit celebru ca membru al duo-ului muzical Wham! și mai târziu a început o carieră solo. Formând duo-ul Wham! împreună cu Andrew Ridgeley în 1981, primele două albume ale trupei, Fantastic (1983) și Make It Big (1984), au ajuns pe primul loc în UK Albums Chart și în US Billboard 200. Printre single-urile lor de succes se numără „Wake Me Up Before You Go-Go” și „Last Christmas”. Stabilindu-se ca o trupă globală, Wham! a efectuat un turneu în China în aprilie 1985; turneul a fost prima vizită în China a unei trupe occidentale de muzică populară și a generat o acoperire mediatică la nivel mondial.

De-a lungul carierei a fost implicat în scandaluri sexuale, dar și într-unele legate de consumul de stupefiante. În primele ore ale zilei de 25 decembrie 2016, Michael a murit în pat, în locuința sa din Goring-on-Thames, la vârsta de 53 de ani. A fost găsit de partenerul său, Fadi Fawaz.În martie 2017, un medic legist senior din Oxfordshire a atribuit moartea lui Michael unei cardiomiopatii dilatate cu miocardită și ficat gras.

Din cauza întârzierii în stabilirea cauzei morții, înmormântarea lui Michael a avut loc pe 29 martie 2017. În cadrul unei ceremonii private, a fost înmormântat la cimitirul Highgate din nordul Londrei, pe o parte a mormântului mamei sale. Sora sa Melanie este înmormântată pe cealaltă parte