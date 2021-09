Dosarul de corupție al lui Valeriu Zgonea: A fost cazat de Marcel Ciolacu. Cum s-a împrietenit cu denunțătorul său

Curtea de Apel București a reluat dezbaterile în dosarul de corupție al fostului șef al Camerei Deputaților Valeriu Zgonea, condamnat de Tribunalul București în luna februarie a anului 2020, la 3 ani de închisoare cu executare pentru fapte de corupție privind angajarea fiicei unui om de afaceri din județul Buzău.

Decizia nu este definitivă, iar procurorii DNA și apărarea lui Valeriu Zgonea au atacat decizia cu apel. Dosarul a ajuns astfel, la magistrații de la Curtea de Apel București, unde la termenul de miercuri, fostul demnitar a oferit o declarație complexă cu scopul de a face lumină asupra unor „neînțelegeri” care s-au transformat în acuze penale.

Valeriu Zgonea a stat acasă la Marcel Ciolacu. În aceeași perioadă, l-a cunoscut pe afaceristul din Buzău

În declarația sa, Valeriu Zgonea a explicat implicațiile meseriei sale de politician, inclusiv momentul în care partidul l-a trimis la filiala locală Buzău pentru a decongestiona o situație politică ce nu făcea bine formațiunii. Astfel, Zgonea a făcut mai multe drumuri București-Buzău și Buzău-București, iar atunci când trebuia să rămână pentru o perioadă mai lungă de timp în teritoriu, rămânea peste noapte la diverși membri de partid.

Potrivit poziției lui Valeriu Zgonea, la insistența procuroarei DNA, fostul demnitar ar fi fost cazat inclusiv de președintele PSD, Marcel Ciolacu. În aceeași perioadă, l-a cunoscut pe consilierul județean și afaceristul Dumitru Dobrică, cel care l-a și denunțat la DNA în legătură cu faptele de corupție.

Trebuie amintit că anchetatorii DNA au invocat, la momentul concluziilor finale de la Tribunalul București, mai multe discuții purtate între Valeriu Zgonea și Marcel Ciolacu. Acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv. Iată, însă, ce a spus Valeriu Zgonea judecătorilor de la CAB:

Condamnatul susține, în continuare, că este nevinovat. Ce a spus judecătorilor CAB

„Vreau să reiterez că sunt nevinovat și vă povestesc în detaliu cum s-au petrecut lucrurile.

Pe domnul Dobrică îl cunosc de după an 2004 de la consilii naționale, de la diverse întâlniri. Precizez ca organizația partidului din Buzău de unde facea parte era cea mai performanta.

El a fost consilier județean și era parte a anturajului primarului si a președintelui județean al Buzăului.

Din 1996 fac parte din formațiunea politică în care am parcurs toate etapele posibile de ascensiune. Am fost ales consilier județean in 2000.

16 ani am făcut parte din parlamentul României, am fost parte in birourile permanente… In 2012 am fost ales președintele CJ. In 2006 2007 am fost euroobservator in PE.

In 2008-2012 formațiunea politica a trecut prin proces de reorganizare la nivel local. Au fost numeroase conflicte privind trecerea la o viziune modernă. Conflictele erau produse inclusiv de generația tânără.

In 2008, 2009, 2010 au fost trei conflicte majore în formațiunea politică din Buzău iar președintele voia să îl dea afara pe domnul Dobrica.

Eu am controlat mai multe formațiuni locale în care existau conflicte interne iar persoane din ele au ajuns pe parcurs până și miniștri.

În echipa interimara formată la Buzău timp de șase luni au fost primarul si președintele CJ Buzău, dar și domnul Dobrica care era vicepreședintele PSD Buzău.

Eu conduceam echipa provizorie pentru respectarea întocmai a tuturor procedurilor prevăzute de statutul partidului.

In 2010 mergeam zilnic la Buzău și în toate comunele si localitățile din zona pentru a cunoaște toti primarii și viceprimarii pentru ca aceștia sa nu plece din organizație.

In cadrul alegerilor Constantin Boșcodeală a fost ales președintele organizației, iar Dobrica vicepreședinte.

De la acel moment a încetat coordonarea mea. In acea perioada am fost invitat la numeroase evenimente de familie a unor membri din organizația politica. Era vorba de nunti botezuri cumetrii. Eram mereu însoțit de partenera mea de viata de atunci Carmen Gheorghe”, a explicat în introducere Zgonea.

Cum s-a împrietenit Valeriu Zgonea cu denunțătorul său

„La momentul ala eram foarte bun prieten și cu unul dintre viceprimarii din zonă. Așa m-am împrietenit și cu Dobrică, după încetarea coordonării în zonă.

În 2011 domnul Dobrica a aflat că sunt pasionat de Franța și de Marea Britanie și ca fac o excursie în cele doua tari impreuna cu alți prieteni.

El a vrut să se alăture. Exista la dosar inscrisuri cu plati făcute de mine pentru Dobrica fără vreun. Interes. Închiriere mașină în Franța, mese rezervate pe numele meu. Asa procedam intre prieteni.

Inclusiv cand ei veneau la București dormeau la noi. Noi când mergeam într-acolo dormeam la ei”, a nuanțat Zgonea.

Numele lui Ciolacu, smuls sub tirul întrebărilor…

Zgonea a primit întrebări atât de la judecătorii CAB cât și de la procurorul DNA prezent la proces:

„Judecător: Cum va explicați denunțul? Ce a fost in mintea lui? De ce a vrut să vă denunțe?

Zgonea: nu îmi pot explica motivele lui pentru care a făcut denunțul. Înțeleg de la el (denunțătorul Dumitru Dobrică – n.r.) de pe holul tribunalului, că ar fi fost amenințat și că el era la rândul său cercetat pentru fapte de evaziune fiscală cu fonduri europene.

Când ne-am văzut la instanța și-a cerut scuze pentru ce a făcut chiar când am ascultat și declarația avocatului audiat am înțeles că acesta era un modus operandi al procurorului.

Judecător: legat de revelionul de la Viena ați dat o suma cash. Cand ați dat banii? La București, la Buzău??

Banii pentru Viena i-am dat lui Dobrica la București

Judecător: legat de plățile făcute de doamna Gheorghe: păstra doamna documentele plăților si știați de asta ?

Eu nu știam când doamna Gheorghe făcea plățile la echipa de muncitori.

(…)

Procuror DNA: mai precis, să indicați cu titlu de exemplu câteva persoane, colegi, prieteni cunoștințe la care ați stat cazat la Buzău.

Valeriu Zgonea: Întodeauna când plecam în teritoriu era o obișnuință ca să dorm la câte un primar sau la un parlamentar…totuși primarii erau cei care mă invitau ca să rămână găzduit la ei. Așa ne puteam cunoaște mai bine.

Procuror DNA: Vă rog să ne dați totuși câteva exemple, nume.

Valeriu Zgonea:….am stat și la Marcel Ciolacu, cu care de altfel sunt prieten, la primarul din Buzău, și la alți primari din zona respectivă, din comunele din județ, pe unde a trebuit să merg.

În felul acesta am considerat că ajungem să ne cunoaștem mai bine, eu să îi cunosc mai bine pe colegii de partid”, a mai declarat Zgonea în fața judecătorilor CAB, potrivit stiripesurse.ro.

CAB a reluat dezbaterile în dosarul de corupție al fostului șef de la Camera Deputaților

Curtea de Apel București a reluat, miercuri, dezbaterile din dosarul de corupție al lui Valeriu Zgonea, ca urmare a apelului făcut împotriva deciziei de condamnare a fostului șef al Camerei Deputaților la 3 ani de închisoare cu executare de către Tribunalul București.

Anterior reluării dezbaterilor, judecătorii CAB au admis o serie de cereri ale apărării lui Valeriu Zgonea, printre care și proba audierii interogatoriului.

„În baza art. 250 ind. 2 CPP, menţine măsura sechestrului asigurator aplicat prin Ordonanţa din 28.12.2017, până la concurenţa sumei de 62.143 lei, asupra contului bancar nr…. deschis la…. , aparţinând inculpatului ZGONEA VALERIU STEFAN.

În temeiul art. 100 alin. 3 CPP, admite cererea formulată de inculpatul ZGONEA VALERIU ŞTEFAN de audiere a martorilor Dobrică Dumitru şi Cristea Florin Cătălin.

În temeiul art. 100 alin. 3 CPP, admite cererea inculpatului de vizionare în şedinţă publică a înregistrării audierii martorului Dobrică Dumitru, în etapa urmăririi penale.

În temeiul art. 100 alin. 3 CPP, admite cererea inculpatului de emitere a unei adrese către Autoritatea pentru Digitalizarea României, în vederea comunicării, în copie, a documentelor care au stat la baza numirii în funcţia de Preşedinte al CNMSI în data de 23.04.2013, a numitei Dobrică Ionela Viorela.

În baza art. 100 alin 4 lit. b CPP. respinge cererea inculpatului de reaudiere a celorlalţi martori audiaţi în etapa cercetării judecătoreşti desfăşurată cu ocazia judecăţii în fond, precum şi a martorilor Ion Marcel Ciolacu şi Popescu Bogdan Ioan, întrucât se apreciază că pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei au fost administrate suficiente mijloace de probă.

Prorogă soluţionarea cererii de emitere a unor adrese către CSM şi către Inspecţia Judiciară, în vedere solicitării de lămuriri suplimentare. În baza art. 100 alin 4 lit. a CPP. respinge cererea de emitere a unei adrese către PICCJ – SIIJ, privind comunicarea stadiului plângerii formulate de numitul Dobrică Dumitru, ca nefiind relevantă în raport de obiectul probaţiunii din cauză.

În baza art. 100 alin. 4 lit. a CPP respinge cererea de efectuarea a unei expertize în specialitatea construcţii şi evaluarea proprietăţii imobiliare, ca nefiind relevantă în raport de obiectul probaţiunii din cauză. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare cu privire la soluţia de menţinere a măsurii sechestrului asigurător. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.03.2021”, nota instanța la acel moment.