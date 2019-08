Ancheta în cazul crimelor din Caracal, preluată de unitatea centrală a DIICOT, nu a condus, la 17 zile după declanșarea cercetărilor, la descoperirea celor două fete dispărute, Alexandra Măceșan și Luiza Melencu.

Nici despre rămășițele găsite în curtea lui Gheorghe Dincă, presupusul autor, sau cele descoperite într-o pădure, anchetatorii nu pot confirma, cu certitudine, moartea Alexandrei sau a Luizei. Oficiali din rândul anchetatorilor au precizat, pentru EVZ, că decesul poate fi declarat de către procuror, în baza unor probe indubitabile, sau de către instanță, chiar și în lipsa cadavrului.

DIICOT așteaptă, însă, dosarul întocmit de medicii legiști de la Institutul Național de Medicină Legală (INML) „Mina Minovici” cu rezultatele testelor antropologice și cele biologice. În baza acestui dosar, procurorii pot emite un document care să facă dovada decesului. Dar, deocamdată, cea despre care s-a tot vorbit că ar fi decedată este Alexandra, despre soarta Luizei nu se știe nimic, nici măcar în baza așa-ziselor analize preliminare.

„Pentru noi, Alexandra este vie”

Purtătorul de cuvânt al DIICOT, Mihaela Porime, a declarat că, din punctul de vedere al instituției pe care o reprezintă, decesul Alexandrei este confirmat pe baza testului ADN, urmând ca familia fetei să solicite eliberarea certificatului de deces, fără a fi nevoie de o acţiune în instanţă pentru declararea judecătorească a morţii.

Unchiul fetei, Alexandru Cumpănaşu, a spus că familia Alexandrei Măceşanu consideră, însă, că fata este încă în viaţă. „După discuţia cu părinţii, am hotărât împreună că Alexandra este vie până când trupul ei viu sau nu va apărea şi atâta timp cât în sufletul nostru vom simţi că este vie”, a anunţat Cumpănaşu. Așa cum a arătat și avocatul Tonel Pop, apărătorul familiei Măceșanu, Gheorghe Dincă nu știe ale cui sunt osemintele descoperite, lunea trecută, în pădurea de lângă Caracal. Totodată, acesta a precizat că reprezintă o greșeală anunțurile de condoleanțe făcute publice de oficialii Statului Român, în contextual în care nu s-au finalizat cercetările.

Alte haine pătate cu sânge, găsite în curtea lui Dincă

DIICOT a anunțat, ieri, că procurorii din Structura centrală împreună cu polițiști specializați din cadrul Poliției Române au continuat percheziția efectuată la domiciliul lui Gheorghe Dincă și, totodată, au audiat mai mulți martori. În baza unui nou mandat emis de către Tribunalul București, perchezițiile vor continua și săptămâna aceasta, au anunțat anchetatorii.

Surse judiciare au precizat, pentru EVZ, că, la fața locului au fost identificate obiecte care ar putea aparține mai multor victime. Au fost gasite în curtea lui Gheorghe Dincă mai multe haine de damă. Până acum, medicii de la INML mai au de verificat 30 de pachete cu rămășițe umane, oseminte și probe biologice. Alte rezultate ale testelor antropologice și genetice urmează să fie făcute publice săptămâna viitoare. Sâmbătă, anchetatorii au găsit mai multe haine cu pete de sânge. Și aceste probe au fost trimise către INML.

Legist: „Pentru a tranșa un cadavru, Dincă avea nevoie de complici”

Despre posibilitatea ca Alexandra să fi fost incinerată în curtea de pe strada Craiovei, din Caracal, specialiștii în domeniu spun că este foarte greu și se poate face numai în anumite condiții. EVZ a cerut opinia celebrului medic legist dr. Gheorghe Alexandrescu care a declarat că, din datele prezentate, până acum, de anchetatori reiese că Gheorghe Dincă minte „cu nerușinare”. „Nu cred că putea arde el un corp întreg în acea sobă. Poate dacă era segmentat și dezosat. Este greu de presupus că a făcut-o singur. Din comportamentul său, însă, reiese că ar acoperi pe cineva ”, susține dr. Alexandrescu. Legistul susține că ADN-ul putea fi obținut din dinții victimei. „Oasele de mari dimensiuni pot arde la temperaturi mari dar coroana dentară poate rezista, chiar și în aceste condiții, iar din pulpa dintelui se pot obține urme ADN , așa-zisul sânge concentrat”, a explicat dr. Gheorghe Alexandrescu.

În context, medicul susține că teoria explicată de dr. Sorin Lesnic, medic al Serviciului Judeţean de Medicină Legală Olt, este plauzibilă, în sensul că arderea s-ar fi putut produce luând în considerare mai multe aspecte: „butoiul“ metalic era de fapt un incinerator improvizat folosit de Gheorghe Dincă tocmai în scopul topirii metalelor, criminalul a incinerat corpul unui copil şi, mai mult, a folosit acceleratori de ardere. „Depinde şi ce a folosit. Am şi spus că în mod normal ar fi 6-7 ore la un copil, dar, dacă se foloseşte petrol, combustia completă se reduce la un sfert din timpul normal. E posibil să fi folosit şi arzător, şi vaselină, şi altele. El ştia ce-nseamnă să facă o forjă, adică să topească un metal să ajungă la o anumită temperatură. (…) Am experienţa a zeci de incendii casnice. Am găsit cadavre fără mâini, fără picioare, după o oră, maxim două de la incendiu”, susține legistul.

Popicu Senior, un chirigiu care băgase spaima în toată suflarea de pe strada Craiovei

Prieteni din Caracal de zeci de ani ai lui Gheorghe Dincă, zis George al lui Popicu, nu pot nici acum să creadă că el le-ar fi ucis pe cele două fete, deși sunt conviși că le răpea. Ei îl cunosc ca pe un „om cu vorbele la el, de cuvânt” și ca pe un bun meseriaș. Spun că, după 1989, a fost printre primii din oraș care a deschis un service auto privat, „că nu e deloc prost”. Unul dintre ei își luase o Dacie nouă cu care s-a răsturnat și a intrat într-un pom: „S-a rupt în două. Am dus-o la Popicu. A sudat-o și a vopsit-o. Când am vândut-o, cel care a cumpărato nu și-a dat seama că fusese lipită la loc”.

„În tinerețe avea pe la 1,95 (metri – n.red.), brațul ca pe picior. Cei care treceau prin piață e imposibil să nu și-l amintească. Era ăla mare ca un bivol cu pălărie de paie cu boluri largi care era aproape zilnic prin fața pieței. Sigur cât a stat în Italia, că a stat niște ani, a fost racolat de vreo bandă pentru mușchii lui. Dar să omoare nu cred. Că le dădea câte una să le adoarmă e sigur. Păi, dacă le-a omorât, unde sunt corpurile?”.

De ce al lui Popicu? „Ta-su era chirigiu. Era la fel de mare și voinic ca George. Numai că ta-su avea capul prea mic în comparație cu corpul, semăna leit cu un popic. D-aci îi vine porecla. Avea căruță cu doi cai mari, după măsura lui. Căra lemne și cărbuni de la Competrol. Făcea bani, nu jucărie Când trecea de fabrica de pâine (era undeva la intrarea pe strada Craiovei dinspre centru – n.red.) spre casă, luat la măsea și cu căruța mergând pe trei cărări, toți megieșii de pe Craiovei nu mai nimerau porțile să se ascundă în curți. Popicu Senior dădea nu se juca”. (Andrei Vișan)

Corul bocitoarelor de stat: Iohannis, Dăncilă, Birchall, STS și DIICOT au transmis condoleanțe din prima

Autoritățile s-au grăbit să transmită condoleanțe familiei Alexandrei Măceșanu încă din prima zi în care o țară întreagă afla despre cazul de la Caracal și despre reținerea lui Gheorghe Dincă. În ordine cronologică, primii care au deschis corul bocitoarelor au fost cei de la STS, urmați în aceeași zi de șeful demis al Poliției Române. I-au urmat cei de la vârful Executivului, adică premierul Viorica Dăncilă și ministrul Justiției Ana Birchall. Chiar și președintele Iohannis a intrat în „corul bocitoarelor”.

Vineri, 26 iulie, primii care au transmis condoleanțe familiilor Măceșanu și Melencu au fost reprezentanții STS, prin vocea purtătorului de cuvânt: „Doresc să transmit, în primul rând, în numele întregului colectiv al Serviciului de Telecomunicații Speciale, condoleanțe familiilor pentru pierderea suferită. Vă asigurăm că, pentru bunul mers al anchetei, neclintit, punem la dispoziția organelor competente absolut toate documentele, înregistrările și materialele necesare pentru aflarea adevărului”, a transmis oficialul STS Mariana Pop.

Mesajul a fost urmat, tot vineri, de un comunicat al Președinției. „Președintele României, domnul Klaus Iohannis, este profund îndurerat de tragedia petrecută la Caracal și este revoltat de faptul că, din cauza unor disfuncționalități, autoritățile responsabile nu au reușit să salveze o adolescentă care și-a pierdut viața în condiții dramatice. Circumstanțele în care a acționat criminalul trebuie clarificate de urgență”, a transmis Administrația Prezidențială.

În cursul aceleiași zile, Ministerul Justiției posta pe pagina oficială o informare de presă, reluată și pe pagina de Facebook: „Este o zi tristă pentru noi, am luat la cunoștință din mass media despre această situație halucinantă generată de lipsa de profesionalism, necorelare a activităților sau fugă de răspundere, rezultatul fiind catastrofal, respectiv pierderea unei vieți omenești. Cuvintele sunt insuficiente pentru a exprima mâhnirea și regretul față de această crimă oribilă. Ministrul Justiției prezintă sincere condoleanțe familiei care se află acum într-un moment de grea încercare și asigură atât familia, cât și opinia publică, de faptul că va face tot ceea ce ține de competența sa legală”, se arată în comunicatul MJ.

Vineri seară, șeful Poliției Române anunța că a fost demis și că îi pare rău că Alexandra „a pierit”: „Am luat act de demiterea mea, am fost înştiinţat şi mi s-au raportat cronologic evenimentele care s-au întâmplat aici”. Atunci, Buda a precizat că poliţiştii au întrebat punctual dacă pot interveni fără autorizaţie, dar li s-a spus că „nu” de către procuror. „Îmi pare rău că a pierit această fetiţă”, a spus Buda întrebat dacă are ceva să-şi reproşeze.

Sâmbătă, 27 iulie, Viorica Dăncilă declara: „În aceste zile, un suflet tânăr, care putea fi salvat, a plecat dintre noi. Suntem cu toții plini de durere și revoltă, de tristețe și frustrare pentru că așa ceva s-a putut întâmpla. (…) Avem nevoie de acțiuni ferme ca să luăm măsurile necesare și să corectăm erorile de procedură care au dus la moartea unui copil nevinovat. (…) Ca om, ca mamă, sunt alături de rudele aflate în suferință și voi face tot ceea ce îmi stă în putință pentru a le sprijini. Le transmit condoleanțe și toată compasiunea mea. Pentru măsurile care se impun, îi asigur că nimeni nu va scăpa nepedepsit”.

Duminică, 28 iulie, procurorul-șef adjunct DIICOT, Georgiana Hosu, anunța cu emoție în glas:

„În urma percheziției, au fost descoperite în cenușă fragmente de oase calcinate și dinți, trei inele, un lănțișor, o bucată metalică și o bucată similară unei monturi de inel ce prezentau urme de ardere. A fost găsit și un cercel în mașină. Acestea au fost recunoscute de mama minorei. (…) A recunoscut că a ucis-o în jurul orei 12.00 la domiciliul său și ulterior i-a incinerat corpul. A agresat-o, suprimându-i viața, atunci când a găsit-o cu telefonul”.

Șeful DIICOT Felix Bănilă a declarat pe 31 iulie că anchetatorii nu exclud ca fetele să fie în viață, în ciuda a ceea ce susținea Giorgiana Hossu. „Până nu avem concluzii clare cu privire la faptul că una sau alta din cele două fete ar fi fost într-adevăr ucise, sunt doar nişte indicii, le spunem rezonabile, dar până nu avem stabilit în mod cert acest lucru, nu putem neglija nicio pistă”, a declarat Felix Bănilă.

Au trecut câteva zile, timp în care legiștii au analizat rămășițele găsite de anchetatori la domiciliul lui Gheorghe Dincă.

Vineri 2 august, Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, a dat publicității un mesaj în care arăta că familia Alexandrei a primit vestea morții fetei de 15 ani de la Ana Birchall: „Oameni buni ai acestei țări care ne-ați fost alături. Alexandra este confirmată decedată de testele ADN. Ministrul Justiției l-a anunțat pe vărul meu (…)”.

Trebuie precizat că, în aceeași zi, surse din INML au declarat pentru Agerpres că rezultatul testelor ADN efectuate de medicii legiști indică faptul că, în proporţie de 99%, oasele găsite în casa lui Gheorghe Dincă aparţin Alexandrei.

Ulterior, Ana Birchall a explicat gestul său, pe data de 5 august: „A fost un gest normal și moral. Eu am păstrat o legătură strânsă cu familia, cu Alex Cumpănașu și i-am promis mamei că indiferent de rezultat, de ora la care va fi dat, eu îi voi da telefon, să nu afle de la tv. Mi-am respectat promisiunea. A fost cel mai greu telefon pe care l-am dat. Au fost discuții de la mamă la mamă, de la părinte la părinte. În asemenea situații a fost o obligație morală, un minim gest de respect față de părinții Alexandrei”, a declarat Ana Birchall.

Poliția Română: 230 de persoane, dispărute fără urmă în ultimul an

Din cei aproape 5.000 de copii care au dispărut anul trecut, 26 sunt de negăsit în continuare. La fel, nu au fost identificați nici 204 adulți, din miile care „au plecat de acasă” în 2018. În ciuda căutărilor polițiștilor și familiilor, cei 230 par a fi intrat în pământ. Poliția Română a răspuns solicitării EVZ și a comunicat numărul persoanelor dispărute anul trecut: majoritatrea sunt copii, cu 30% mai multe fete.

„În cursul anului 2018, la nivel național, au fost înregistrate 7.752 de cazuri de dispariție, dintre care 2.958 de cazuri în care au fost implicate persoane majore și 4.794 persoane minore (2.953 de fete și 1.841 de băieți). În aceeași perioadă, polițiștii au soluționat 7.522 de cazuri de dispariție, dintre care 2.754 de cazuri cu persoane majore și 4.768 de cazuri cu minori (2.911 fete și 1.857 de băieți)”, transmit reprezentanții Compartimentului de Informații Publice și Informare din cadrul IGPR. Astfel, un număr de 230 de persoane sunt de negăsit în continuare, fiind vorba de 26 de copii și de 204 adulți. Asta nu înseamnă că la nivel național sunt doar 230 de persoane de care nimeni nu mai știe nimic, cifra se referă doar la persoanele care s-au făcut nevăzute în 2018. Anual însă dispar și nu mai sunt găsite alte zeci și sute de persoane.

Statistică îngrijorătoare

În anul în curs numărul dispăruților e apropiat de cel înregistrat anul trecut. „În primele șase luni ale anului 2019, la nivel național, au fost înregistrate 3.740 de cazuri de dispariție. Dintre acestea, 1.397 sunt cazuri în care au fost implicate persoane cu vârsta peste 18 ani și 2.343 de cazuri cu minori (1.467 de fete și 876 de băieți). În perioada 1 ianuarie – 30 iunie a.c., polițiștii au soluționat 3.783 de cazuri de dispariție, dintre care 1.386 de cazuri cu persoane majore și 2.397 de cazuri cu minori (1.507 de fete și 890 de băieți)”, mai transmit polițiștii. (Georgeta Petrovici)

Te-ar putea interesa și: