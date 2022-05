Dosarul Colectiv. Ce se întâmplă cu Cristian Popescu Piedone în spatele gratiilor. Ultimele informații de la Penitenciarul Rahova

Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 5, se află încarcerat la Penitenciarul Rahova din 12 mai 2022, când Curtea de Apel București a dat sentința definitivă în Dosarul Colectiv.

Cristian Popescu Piedone a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare cu executare, după ce, în primă instanță, Tribunalul Bucureşti îl condamnase la 8 ani şi 6 luni de închisoare cu executare. Reamintim că, la data faptelor, când a avut loc incendiul de la Colectiv, Piedone era primarul Sectorului 4.

Din spatele gratiilor de la Penitenciarul Rahova, Piedone contestă pedeapsa: ”Sunt alţii care stau ascunşi, în spatele paravanelor, stă vidul de legislaţie, multe alte lucruri. Nu e timp, nu e cazul şi acum. Mă duc cu demnitate, cu onoare şi respect. Dacă justiţia a considerat asta, trăim pe pământ, nu în ceruri. Mai devreme sau mai târziu, şi desecretizare, şi multe alte lucruri, vor ieşi la iveală”.

Dosarul Colectiv. Mesajul trimis de Cristian Popescu Piedone

În ultimul mesaj transmis din Penitenciarul Rahova, Piedone spune că îi este dor să meargă la pas prin cartiere și ”să urc de nebun pe schelele blocurilor și să vorbesc cu oamenii care ies la ferestre”.

”Oameni buni, ma răsfățați cu dragoste și cu bunătate.

Sunt zece zile de când n-am mai pășit prin Sector…

Mi-e dor…

Mi-e dor să merg la pas prin cartiere… Mi-e dor să urc de nebun pe schelele blocurilor și să vorbesc cu oamenii care ies la ferestre. Mi-e dor sa văd bunici multumiți și copii fericiti, la joaca în părculețe… Au fost doi ani minunați împreună și m-am atașat de comunitate… Dar, așa a fost sa fie…

Mi-e însă dor de VOI, oameni dragi. Foarte dor…

(Dacă aveți timp, sa-mi scrieți și sa-mi spuneti ce mai faceți și cum mai este prin sector)

Astăzi mi-ați adus flori, dragoste, putere și speranță la poarta închisorii

Vă mulțumesc că nu m-ați uitat! Și vă îmbrățișez cu drag!

Am înțeles că și buna mama Maria, pe care am cunoscut-o lângă o sacoșă cu verdeață, mi-a lăsat gândurile sale bune la poarta închisorii…

Îti multumesc, mama Maria! Să nu mai plângi, te rog! Echipa Piedone va avea grijă să ai taraba matale în continuare! Dumnezeu să te aibă în pază și să-ți mângâie viața grea!

Îi multumesc și lui Cosmin, tânărul nevăzător.

Cosmin, sper că ești bine acolo în locuința pe care am putut să ți-o oferim împreună cu prietenii de la Nordis Group. Dumnezeu să te aibă în paza sa! Să fii sănătos, că meriți o viață liniștită!

Vă mulțumesc, oameni buni, că astăzi, în sfânta Duminică, ați avut timp pentru mine în gândurile voastre!

Voi îmi dați putere să sper

Vă mulțumesc pentru flori! Vă port în suflet și vă mulțumesc că existați în viața mea.

Aștept cu nerăbdare să primesc florile voastre!

Sincer, mereu mi-a plăcut să grădinăresc. Am grădinărit acasă, am grădinărit în Sectorul 4, am grădinărit la noi în 5. Așa ca mi-ar plăcea să le sădesc, să fac un colț de rai și aici în curtea închisorii.

Dumnezeu să vă umple casele cu fericire!

Cu dragoste și cu respect, Piedone Nevinovat”, a transmis Cristian Popescu Piedone pe pagina sa de Facebook.