Dosarul 10 august. Sandy Matei, despre rolul serviciilor în protestul din Piața Victoriei

România. În mai puțin de zece zile se împlinesc 6 ani de la „Protestul Diasporei” din 10 august, reprimat de forțele. Jurnalistul Sandy Matei, implicat în organizare ,reamintește că, de fapt, evenimentele din 10 august, transformate ulterior într-o adevărată mișcare socială s-au numit inițial „,nu plecăm până nu pleacă ei, și nu „Protestul Diasporei” așa cum a fost și este prezentat de mass-media.

10 august, un protest cu implicații majore pentru clasa politică

Mișcarea amintită a fost posibilă cu ajutorul finanțărilor organizatorilor și cu al donațiilor făcute „la vedere” de protestatari. „Am fost parte activă în organizarea protestului din 9-11 august 2018 sub titlul ,,nu plecam până nu pleaca ei,, nu cum eronat se amintește ca protest al ”diasporei”.

Am sponsorizat evenimentul creat pe pagina mea distrusă de servicii. Insistăm pentru o Românie demnă, am cumpărat recuzită, etc din banii mei sau donați de protestatari la vedere. Nu cum greșit afirma ieri Carmen Dan, ”finanțări din surse externe” băgându-ne intenționat sau nu în aceeasi oală cu finanțații protestelor #rezist”, a declarat jurnalistul Sandy Matei.

Afirmații false sau voit ascunse

Mai departe, acesta dezminte afirmațiile lansate joi, 25 iulie, de fostul ministru de Interne pe aceeași temă, a protestelor din 10 august. Fosta ministră a declarat că membrii mișcării rezist au primit finanțări sau criptomonede tranzacționate prin servere străine. Însă, jurnalistul Sandy Matei este de altă părere

„Însă Doamna Carmen Dan spune vag ca ,,liderii #rezist primeau fonduri in conturi....sau criptomonede tranzacționate prin servere externe. Tot Doamna spune că ,,se distribuiau plicuri cu bani membrilor #rezist. Să imi dea mie dUamna poze cu astfel de ,,gesturi,, sau dovezi, că le fac public daca ea n-are curaj, altfel este doar o minciună”, a adăugat Sandy Matei în postarea de pe Facebook.

„10 august, o mișcare instrumentată de servicii”

În continuare, jurnalistul lasă de înțeles că toată mișcarea din 10 august ar fi fost instrumentată de „Servicii”, în frunte cu Mălin Bot. În acest sens, Sandy Matei subliniază că mișcarea a devenit una agresivă de îndată ce Bot și alți indivizi și-au făcut prezența în Piața Victoriei.

„De ce nu ne spune Doamna fost Ministru de Interne care avea directa coordonare a departamentului special fost ,,doișiunsfert,, despre grupul de diasporeni cu epoleți ai lui Mario Mocan strans în Piața Universitătii la prânzul zilei de 10 august și apoi condus de Malin Bot în Piața Victoriei și care odată ajunși in PV au dat startul incidentelor cu jandarmeria.

Da, intrarea acestui grup în Piata Victoriei, strategia de a tensiona un punct fals pt a atrage jandarmeria acolo si apoi îndreptarea hotărâtă a grupului spre intrarea în Guvern arată ,,caracteristici paramilitare,, despre care Carmen Dan ar trebui să știe cu nume și prenume…”, a adăugat Sandy Matei.

„Misiune îndeplinită, regizorul Coldea mulțumit...INIMA a bătut din nou”

Mai mult decât atât, susține jurnalistul, diversiunea din 10 august a fost similară cu mineriada din 1990.

„Pe 10 august imediat ce cordonul de jandarmi a trecut de rulotă unde mă aflam, m am suit pe capota platformei (foto1) si am spus presei că este aceeasi regie ca la mineriada din 90 și că mesajul lui Bot de la 22.55 a fost ,,parola,, interventiei, confirmat in jurul orei 24 de Sindile intr un dialog face to face…”, a mai precizat Sandy Matei.

Artizanii din spatele „protestului Diaspora” și nu cei care au organizat mișcarea „nu plecăm până nu pleacă ei”, știau că violențele vor fi fatale pentru PSD-ul condus la vremea respectivă de Liviu Dragnea. „Psd-Dragnea și toată gasca a disparut de pe scena politică, usr si pnl au castigat alegerile din 2019.

Misiune îndeplinită, regizorul Coldea mulțumit...INIMA a bătut din nou (pt cunoscatori) dar este în pericol de stopcardiac...Știu atât de multe, am desfăcut atât de multe ițe în ultimii ani încat nu știu dacă m-am facut înțeles în această postare, dar cunoscătorii sigur au înțeles ideile”, a conchis Sandy Matei.