Marcel Vela a lansat acuzații grave la adresa fostului guvern. Acesta a declarat că PSD a încercat să mușamalizeze evenimentele din 10 august odată cu secretizarea raportului.

„Mușamalizarea acestui dosar a început chiar cu secretizarea unor date și unor evenimente, care au avut loc în 10 august, pentru că dacă nu încercau o mușamalizare sau nu încercau să ascundă nimic, dosarul ar fi fost public să-l vadă toată lumea”, a declarat Marcel Vela la B1.

PSD, piedici pentru Marcel Vela

Ministrul PNL a declarat că a făcut toate demersurile pentru desecretizarea raportului, încă de pe vremea când era președintele Comisiei de Apărare și Ordine Publică din Senat, însă i s-au pus mai mereu piedici.

„În august, anul trecut, eram președintele Comisiei de Apărare și Ordine Publică din Senat și, deși era vacanță parlamentară, după ce s-a întâmplat în 10 august, am convocat comisia și am solicitat raportul acelor evenimente. Având dreptul de a parcurge acest raport și toți membrii comisiei cu certificat ORNISS, am realizat că ceva e în nergeulă și am cerut desecretizarea raportului secretizat de fostul ministru de Interne Carmen Dan.

Cred că au intrat în panică cei care au secretizat raportul, pentru că, în luna septembrie, în Senatul României, s-au redistribuit comisiile de specialitate, iar Comisia de Apărare a fost preluată ca și președinție de către PSD. Situație în care nu mai puteam demara audieri sau solicitări pentru a desecretiza și analiza tot ceea ce este cuprins în acest raport”, a declarat Vela pentru sursa citată.

