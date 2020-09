Sorin Roșca Stănescu consideră că Traian Băsescu s-a schimbat, „în momentul în care a ajuns președinte” și povestește, în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, că a înțeles acest lucru „chiar a doua zi”.

„A urmat răpirea ziariștilor, un lucru care pe mine m-a impresionat extraordinar. Eu am și plâns atunci. Noi am fost foarte impresionați, toți, toată presa. Și, cercetând, făcând n-șpe mii de investigații legate de răpirea jurnaliștilor, eu am înțeles că Băsescu este, într-un fel sau altul, implicat, legat de Omar Hayssam, de doctor Yassin,… că ceva nu e în regulă.

În ziua în care statul român, la ordinul lui Băsescu, a trimis banii pentru răscumpărarea jurnaliștilor, noi am avut un coleg, Doru Dragomir, care a fost în avion cu echipa antitero care s-a dus să recupereze jurnaliștii, cu bani. El mi-a spus: „În valiză sunt banii”. Și eu am pregătit știrea mare pe pagina întâi, că pleacă banii de răscumpărare.

M-a sunat Băsescu. Aflase. Avea oameni în redacție. M-a sunat, „Te rog frumos nu publica chestia asta că pui în pericol operațiunea.” Și zic, „Dar ce să spun că erau în valizele alea?” „Pistoale Kalașnikov.” „Da, bine”, și-am cedat. Apoi am început să primesc informații că n-au primit răpitorii toți banii, ci numai o parte. Și o parte a dispărut. Și Băsescu a aflat că am aflat. Și de aici a început, deja, dușmănia. Care era încă tacită. Vorbeam des, glumeam…”