În iunie 2020, au fost publicate normele metodologice de aplicare a Legii împotriva violenței psihologice-bullying în Monitorul Oficial. Dar drumul până la această reușită a fost anevoios și complicat.

„Am mers și am avut discuții tete-a-tete cu toate instituțiile statului, acre am crezut noi că sunt implicate pe bullying. Mai târziu am descoperit că sunt și mai multe. Am fost la Autoritatea pentru Protecția Copilului, la Poliția Română, la Crucea Roșie, al ONG-uri, al Asociația Telefonul Copilului, Salvați Copiii, la Avocatul Copilului, la Colegiul Psihologilor, la Consiliul Elevilor, multe, nu mai știu, că la un moment dat erau 4o de reprezentanți ai instituțiilor.

După ce am vorbit cu fiecare în parte, am început să facem mese rotunde, în care i-am adunat pe toți, la inițiativa noastră, Itsy Bitsy și avem și o asociație a Părinților Isteți, și ambele instituții cu forțele și echipele proprii au făcut aceste demersuri. I-am adunat la mese rotunde și-am spus: „Avem o problemă națională. Problema asta nu se rezolvă decât dacă ne uităm toți la ea, o vedem și găsim soluții și strategii aliniate între noi, ca să știm stânga ce face dreapta. Nu dă cineva o lege sau o regulă și, stai că nu se poate aplica că nu poate instituția X, instituția Y. Nu! Ne întâlnim până le aliniem pe toate și facem niște legi aplicabile”.

Am invitat foarte mulți parlamentari. Am avut norocul că la aceste întâlniri au participat doi parlamentari care au fost sensibilizați și au luat cauza și au dus-o mai departe în Parlament. Am avut inițiativă legislativă, a durat mult mai mult și a fost mult mai greu ca la „1 Iunie, zi liberă”. Este un subiect care naște controverse.

Acum există o definiție aliniată între toți specialiștii și toate instituțiile statului național care apare într-o lege care modifică Legea Educației, a apăur în noiembrie, anul trecut (2019, n.e.) și care se aplică. Legea asta care prevede bullying-ul ca fiind violență psihologică, și-l și definește, are și norme de aplicare, au apărut la 10 iunie 2020. E o lege care reglementează, previne, combate bullying-ul în spațiile dedicate educației.

Bullying-ul este doar între copii. La noi, în România, există demult o lege pe abuz și tot ce se întâmplă, să zicem abuz de la adult la copil, este de fapt abuz și este reglementat de mulți ani încoace”, a mai spus cofondatoarea Itsy Bitsy.