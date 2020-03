Cu toate că este o ființă pozitivă și cu simțul-umorului, jurnalista Mirela Voicu are parte și de multe critici. Sunt oameni care o urăsc sau o înjură pentru lucruri triviale, cum ar fi faptul că poartă șosete colorate.

„ Nu vreau să fie toată lumea de acord cu mine. Sigur, puteți să mă înjurați. Din varii motive. Unul m-a certat că am șosete colorate la emisiune. Băi, și mi-a scris de vreo trei ori. „Bă, dar se poate așa ceva, să veniți cu șosete colorate la emisiune? Păi așa se îmbrăca marele jurnalist Vornicu?” Băi, nene, dar ăla era băiat. Adică, eu nu pot să-mi iau costum. Mie nu-mi place să mă îmbrac în rochii”, a povestit jurnalista în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro.

„Alta mi-a zis că nu se stă picior peste picior la televizor. I-am spus că în mâini nu pot, din cauza faptului că sunt plinuță, așa, rubensiană. Că nu știu ce se întâmplă, și că batjocoresc telespectatorii. <Ok, sărut mâna pentru masă, am înțeles.> Dar nu ai cum să stai. Mai pun picior peste picior. Șosete colorate îmi iau în continuare. Sunt oameni cărora nu le plac. Nu am nicio problemă. Să fie primit”, a mărturisit aceasta.

„Copilul meu este partenerul meu de viață și atunci împărțim tot”

Subiectul preferat al Mirelei Voicu este cel despre fiica sa, Maia, cu care are o relație de prietenie, în primul rând. „ Avem o relație foarte frumoasă. O relație de prietenie, în primul rând. Eu vorbesc cu fi-mea despre orice. E în clasa a patra. Nu există să am secrete sau să nu-mi intre în telefon. Este un copil foarte vesel, haios, nu e obraznică și învață foarte bine. O cert că nu mănâncă fructe, sau mănâncă foarte rar.

Nu ne înțelegem la parte de îmbrăcăminte. Copiii ăștia fac niște fixații și tu nu înțelegi. Acuma ne-am rezolvat și pe partea asta. La emisiunea mea se uită foarte rar. Doar dacă o interesează subiectul. Și dacă se uită, zice <Nu-mi place cum îți stătea părul, își stătea în ochi. Și să-i spui operatorului că ți se vede gușa>, și tot așa…”, a povestit Mirela Voicu.

Acesta a mai spus că are noroc cu faptul că are un copil cu simțul umorului. „O să-i spun că la tine am vorbit de ea. Îți dai seama că o să-i spun. E un copil minunat. E un copil vesel, mulțumesc lui Dumnezeu! Nu știu cum aș fi putut să trăiesc în casă cu un copil ciufut. Dar contează foarte mult și mediul în care crește copilul. Iar eu sunt cum mă vezi. Eu sunt haioasă. Îi spun bancuri, îi măsura în care le înțelege și sunt în regulă ca limbaj. Și ea, la fel, îmi spune bancuri. N-avem niciun secret. La mine nu există să nu știe copilul unde este ceva în casă. Este partenerul meu de viață și atunci, tot ce este împărțim. Și bune și rele. Rele, mai puțin au fost, mulțumesc lui Dumnezeu! Nu există să se supere, să plângă, să se tăvălească pe jos.”

Singurul motiv de ceartă în casa lor este Asia Express. Maia vrea să stea până târziu în noapte să urmărească emisiunea, iar Mirela nu știe cum să mai facă să o trimită la culcare la o oră rezonabilă. „De când cu Asia Express, ne mai ciondănim duminica, lunea și marțea. Pentru că nu se culcă la 10. Și se culcă la 10,30. Și după aia, încep negocierile. <Te rog, mama, după publicitatea asta! Mai lasă-mă 10 minute să mă uit!> Și mie-mi place și, de multe ori, sunt nevoită să închid televizorul, să se culce și ea. Și eu să înnebunesc, că nu știu, care s-a salvat, care și-a luat imunitatea”, a mai spus jurnalista.

