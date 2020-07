Doina Gradea a vorbit în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro, despre lungul drum de la reporterul Mediafax, din 1992, la funcția de președinte-director general al SRTV, în 2020.

Aceasta a mărturisit că cel care a deschis „portița” șansei pentru ea a fost Adrian Sârbu.

„„Portița aia” n-o s-o uit niciodată. Mâna aceea, portița aceea a însemnat tot ce a fost… Puteam să rămân un șef contabil, într-un domeniu sau altul.

Eu sunt un om credincios. Și am credința că ne naștem cu o misiune în viață. Și atunci, cred că asta a fost misiunea pe care am primit-o eu. Și merg până la capăt. Sunt născută într-o zi de duminică, la biserică. La o nuntă, când părinții mei erau nași, într-o zi de duminică, 10.

Numărul 10 m-a urmărit toată viața. Am fost premiantă. Am intrat prima la Facultate. Mi-a plăcut să învăț. Îmi place și astăzi să învăț.

Nu am fost șefă de promoție, pentru că lucram în paralel și nu prea mai aveam timp. Când ajungeam la ore, profesorii își făceau poză cu mine. Pentru că eram o mică vedetă în comunitatea de acolo, de la ASE. Am avut colegi celebri de grupă, de facultate. Am avut profesori foarte buni.

Suntem ceea ce suntem pentru că primim această misiune, nu ne abatem de la drumul pe care l-am primit de la această misiune. Și important e să nu facem rău în viață. Să ne vedem de treaba noastră”, crede Doina Gradea.