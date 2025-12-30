Dosar penal pentru huliganism agravat după focurile de armă de la Inspectoratul de poliție din Chișinău

Republica Moldova. Incidentul cu focuri de armă produse chiar în sediul Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău a intrat oficial în atenția procurorilor. După mai multe zile de controverse publice și acuzații de mușamalizare, a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat.

Procurorii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat pe faptul incidentului cu focuri de armă produs în incinta Inspectoratului de Poliție Centru din municipiul Chișinău. Informația a fost confirmată pentru presă de către Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale.

Potrivit acesteia, ancheta vizează stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului, inclusiv modul de utilizare a armei și eventualele responsabilități penale.

„În cadrul urmăririi penale a fost efectuat un volum de lucru complex, inclusiv a fost dispusă expertiza balistică a armei, au fost audiați mai mulți polițiști, urmând a fi audiate și alte persoane. Totodată, au fost ridicate imagini video și documente relevante, fiind întreprinse acțiunile de urmărire penală necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului”, a declarat Violina Moraru.

Procurorii precizează că, în funcție de probatoriul acumulat, vor fi dispuse măsurile procesuale care se impun.

Conform Codului penal al Republicii Moldova, huliganismul agravat se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.

Incidentul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 decembrie 2025, de Ziua Națională a Poliției, în sediul Inspectoratului de Poliție Centru. Cazul a devenit public abia pe 22 decembrie, după ce deputatul Vasile Costiuc a relatat despre focuri de armă trase în interiorul instituției.

Parlamentarul a susținut că ar fi fost trase aproximativ 30 de focuri de armă, posibil în urma unei altercații, și a acuzat autoritățile de tentative de mușamalizare.

Potrivit versiunii prezentate de autorități, un polițist ar fi tras mai multe focuri de armă în interiorul clădirii, folosind arma din dotare. Ulterior, acesta a fost concediat.

De asemenea, au fost eliberați din funcție șeful Inspectoratului de Poliție Centru, Lilian Luca, precum și adjunctul acestuia, Sergiu Muruz.

În urma autosesizării procurorilor, cercetarea la fața locului a fost efectuată imediat după producerea incidentului, fiind urmată de o cercetare suplimentară.

Amintim că polițistul care ar fi folosit arma personală, deținută legal, a declarat că cele trei focuri de armă s-ar fi declanșat accidental, din cauza unei defecțiuni. Această versiune urmează să fie verificată în cadrul anchetei, inclusiv prin expertiza balistică.

La cinci zile după scandalul de la IP Centru, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a venit cu precizări publice, confirmând că, în realitate, au fost trase trei focuri de armă, și nu 30, așa cum s-a vehiculat inițial.

Întrebată dacă vor urma și alte demisii în urma incidentului, ministra a declarat că „este prea devreme” pentru a lua astfel de decizii.

Urmărirea penală este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească dacă faptele întrunesc toate elementele constitutive ale infracțiunii de huliganism agravat și cine se face responsabil pentru incidentul produs chiar în sediul unei instituții de forță.