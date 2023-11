Ce meserie a avut Doru Octavian Dumitru. Nimeni nu știa ce a fost nevoit să facă

În anul 1991, Doru Octavian Dumitru a ales să călătorească în Canada pentru a-și dezvolta abilitățile și pentru a învăța tainele artei comediei alături de actori profesioniști.

Deși de profesie inginer, artistul a mărturisit de curând că a fost nevoit să vândă aspiratoare.

Doru Octavian Dumitru a vândut aspiratoare în Canada

Plin de energie și întotdeauna gata să se implice, comedianul a căutat să armonizeze utilul cu plăcutul. Prin urmare, pentru o perioadă de două săptămâni, s-a alăturat echipei unui magazin de electrocasnice, care se concentra pe vânzarea de aspiratoare.

Această experiență i-a dezvăluit o altă perspectivă asupra muncii fizice, care până atunci îi era străină.

„Nu m-am angajat la un magazin de electrocasnice, era o companie care vindea aspiratoare. Eu veneam în țară, jucam, și după făceam pauze acolo. Pauza putea să dureze mai mult și mă plictiseam, nu făceam nimic. Hai să fac și eu ceva, foarte bune ca experiențe. Am încercat vreo două săptămâni.

Mie îmi vine foarte greu să vorbesc despre Canada cu cineva care nu a fost acolo, care nu știe despre ce este vorba. Este ca și cum aș vorbi cu dumneavoastră despre persoanele care au autism.

Aș putea să vorbesc cu părinții lor despre ce înseamnă autism. Cu persoana care are autism, culmea, nu poți să vorbești că are autism”, a spus artistul în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Artistul mărturisește că experiența din Canada l-a ajutat enorm

Doru Octavian Dumitru a menționat că experiențele pe care le-a trăit l-au ajutat să înțeleagă mai bine viața. El a recunoscut că inițial nu avea o înțelegere clară a muncii fizice, dar fabrica l-a ajutat în această direcție.

Acum, la bătrânețe, spune el, începe să privească lucrurile dintr-o altă perspectivă. Înțelege mai profund ceea ce înseamnă pentru oameni să meargă la serviciu, să petreacă acolo opt ore și să revină zi de zi, lucru care i s-a părut foarte interesant.

„Cu aspiratoarele am avut o experiență vizavi de un individ, care după ce i-am făcut eu o mostră, mi-a spus: Nu am nevoie să cumpăr aspiratorul, a fost o lecție, așa cum am primit-o și eu. Mi s-a părut o chestie urâtă, nu asta era ideea, să împărtășim răul”, a povestit Doru Octavian Dumitru.

Doru Octavian Dumitru a avut primul contact cu scena în școala generală

Doru Octavian Dumitru va rămâne pentru totdeauna un nume de referință în istoria comediei românești datorită abordării sale inovatoare în interpretare și povestire.

Pe parcursul studiilor universitare, Doru Octavian Dumitru a revenit pe scenă în calitate de actor și a început să creeze propriile texte pentru spectacolele sale de stand-up comedy.

La începutul carierei sale, Doru Octavian Dumitru a colaborat cu diverse grupuri de comedie. Dar, în cele din urmă a decis să se lanseze în lumea spectacolului de unul singur.

A câștigat primul loc la toate festivalurile de umor la care a participat și a fost prezent la cenaclul Serbările Scânteii Tineretului în calitate de comedian. De asemenea, a evoluat ca actor de revistă la teatrele „Nae Leonard” din Galați, „Fantasio” din Constanța și „C. Tănase” din București.