Dorneanu spune că în nicio ţară din Europa un prim-ministru nu-şi permite să aibă „asemenea atacuri suburbane la adresa Curţii”.

„Am impresia că prim-ministrul are o altfel de pandemie împotriva Curţii Constituţionale şi a mea personal, incitând opinia publică împotriva acestei importante instituţii. (…) Din păcate, am impresia că scaunul a adăugat acelui cuvânt ‘pandemie’ alte dimensiuni specifice bolii scaunului. Eu l-am cunoscut şi îl cunosc pe domnul prim-ministru de mulţi ani şi de aceea am un pic de fereală şi un pic de respect să-i răspund în aceiaşi termeni pe care i-a folosit dânsul cu politruci şi cu nu ştiu ce.

Ştiu că dânsul a urmat studii la TCM Braşov, nu ştiu dacă a făcut înalte studii pe care să le şi absolve, politice, care să justifice să ne califice pe noi, Curtea Constituţională, cum ne califică. Eu nu mă refer la mine, toţi colegii mei sunt profesionişti cu expertiză care nu pot fi calificaţi în niciun chip politruci”, a spus Dorneanu.

El a susţinut că Ludovic Orban incită opinia publică împotriva CCR.

„Îmi pare rău că răspândeşte asemenea idei în spaţiul public şi incită opinia publică împotriva CCR, care ea ar fi cea care e vinovată de răspândirea pandemiei, de nerespectarea hotărârilor aleşilor. Noroc că a apărut şi doamna Weber, Avocatul Poporului, şi mai împărţim vina de a fi distrugătorii ţării şi democraţiei. Vreau să-i amintesc domnului prim-ministru că noi, instituţia CCR, suntem una dintre cele mai importate instituţii care apără statul de drept şi promovează statul de drept. În nicio ţară din Europa un prim-ministru nu-şi permite să aibă un asemenea limbaj şi asemenea atacuri suburbane la adresa Curţii Constituţionale”, a adăugat Valer Dorneanu.

Dorneanu are în vedere sesizarea organismelor internaţionale

„O să discut cu colegii mei, am mai avut asemenea discuţii şi am tot avut rezerve asupra oportunităţii de a face un demers. Cred acum că lucrurile au luat o amploare care impune neapărat o asemenea intervenţie la Comisia de la Veneţia, la Consiliul Europei, la Asociaţia Curţilor Constituţionale. (…) Avem în vedere să sesizăm Comisia de la Veneţia şi Consiliul Europei şi, în mod sigur, Asociaţia Curţilor Constituţionale din Europa”, a adăugat acesta.

Premierul a declarat, joi, că decizia CCR privind legea care dă dreptul Parlamentului să stabilească data alegerilor i se pare „abracadabrantă” şi „o încălcare flagrantă a Constituţiei de către organismul care trebuie să fie paznicul Constituţiei”.

„Trebuie schimbat ceva. Nu se mai poate aşa. Trebuie schimbată componența CCR, trebuie eliminaţi politrucii de acolo, trebuie să intre numai magistraţi cu cariere în spate. (…) Ca să nu spun că multe dintre deciziile de acolo vin împotriva intereselor fundamentale ale României. Dau exemplu numai decizia legată de lipsirea autorităţilor sanitare şi a Guvernului de orice mijloc de a opri răspândirea virusului, care a provocat cea mai spectaculoasă creştere a numărului de cazuri. (…) Nu pot să înţeleg o asemenea decizie.

Noi, guvernul, am atacat la CCR legea prin care parlamentul, o majoritate parlamentară şi-a arogat dreptul de a stabili data alegerilor. (…) Ce se întâmplă dacă o majoritate parlamentară nu pune pe ordinea de zi proiect de lege privitor la stabilirea datei alegerilor? Că nimeni nu răspunde. Care e interesul unui parlamentar dintr-o majoritate? Să prelungească mandatul cât mai mult, mai ales dacă nu va mai fi pe listă în alegerile parlamentare”, a mai afirmat premierul, citat de Agerpres.

Orban susține că: „ordinele sunt date de Florin Iordache şi alţii către Valer Dorneanu şi judecătorii numiţi politic, care iau pe bandă rulantă decizii care nu mai au nicio legătură cu Constituţia României şi cu democraţia”.