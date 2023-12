Becali, mut de uimire după meciul de aseară. Dorinel Munteanu l-a învins chiar pe Arena Națională

Dorinel Munteanu, antrenorul de la Oțelul Galați, după eșecul suferit în fața celor de la CSU Craiova s-a revanșat în fața fanilor după un meci de zile mari făcut de dunăreni în fața liderului FCSB. Dunărenii s-au impus cu 2-0 în fața celor 5.000 de spectatori de pe Arena Națională.

Dorinel Munteanu și-a respectat promisiunea. Înaintea meciului de aseară, ”neamțul” l-a avertizat pe Gigi Becali că-l va învinge chiar pe Arena Națională. Oțelul Galați se află pe locul 9 în clasament cu 23 de puncte și un golaveraj de 19-17,urmând ca în etapa viitoare să primească vizita celor de la Sepsi.

Dar până atunci urmează un meci greu pentru elevii lui Dorinel Munteanu. Joi, 7 decembrie, Oțelul joacă meciul de Cupă cu Dinamo București. La finalul meciului, Dorinel Munteanu transmis că jucătorii gălățeni urmează să-și primească salariile și primele.

„Felicit băieții pentru tot ce au înțeles din înfrângerea cu Craiova, a fost o săptămână destul de încărcată pentru noi fiindcă am pierdut nemeritat cu ei, dar astăzi am avut în față liderul campionatului. Jucătorii noștri au răspuns la comenzi extraordinar, nu i-am dat nicio șansă adversarului. Cred că nu există semn de întrebare în privința victoriei.

În cadrul interviului de la finalul partidei Dorinel Munteanu și-a lăudat jucătorii despre care a spus că au cea mai bună condiție fizică din Superliga. Antrenorul gălățenilor a spus în nenumărate rânduri că vrea să câștige actuala ediție Superliga. Înaintea meciului de campionat cu Sepsi, Oțelul Galați se află pe locul nouă cu 23 de puncte cu3 mai puțin față de locurile din play off.

„Știind că avem jucători valoroși în față, jucătorii mei nu au arătat niciun fel de teamă față de FCSB. Au jucat exact cum le-am transmis, au avut încredere în ei, au fost dispuși la efort. Consider că echipa noastră este cel mai bine pregătită fizic.

Mai sunt foarte multe meciuri până la finalul campionatului. Sunt convins că-mi voi atinge obiectivul, chiar dacă unii au zis că sunt nebun. Nu facem o mare sărbătoare după această victorie, pentru că joi jucăm în Cupă, vrem să mergem mai departe.

Am stabilit două obiective importante în acest an și suntem în grafic. Cu această victorie am compensat cumva înfrângerea cu Craiova”, a adăugat antrenorul Oțelului.