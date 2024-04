Diagnosticul lui Dorinel Munteanu după meciul cu Dinamo. Ce lipsește fotbalului românesc

Dorinel Munteanu, antrenorul echipei Oțelul Galați, s-a arătat mulțumit de victoria echipei sale în meciul cu Dinamo București. Oțelul Galați a câștigat cu 1-0, în fața lui Dinamo, într-un joc din play-out.

Antrenorul Oțelului Galați a făcut o serie de comentarii după meci, despre jocul echipei sale. Mulțumit de prestația jucătorilor săi, el a spus că aceștia au meritat victoria datorită felului în care s-au prezentat.

După această victorie, în etapa a 3-a a play-out-ului, gălățenii au ajuns la un punct în spatele celor de la UTA, liderul seriei. În ultimul minut al prelungirilor, pe contraatac, gălățenii au dat lovitura prin Răzvan Tănasă. După meci, antrenorul Oțelului, Dorinel Munteanu, s-a arătat mulțumit.

„A fost un joc foarte greu. Am stat foarte bine tactic, am fost agresivi, am lăsat foarte puține șanse adversarilor să ne pună poarta în pericol. Ne-am creat 2-3 ocazii clare, cred că victoria este meritată. Sunt fericit și pentru publicul care a plecat acasă mulțumit. Chiar dacă am marcat în minutul 90+3, este o victorie pe deplin meritată și felicit echipa, suporterii noștri, Galațiul”, a declarat Dorinel Munteanu.