Dorian Popa i-a atras atenția lui Mircea Badea, realizatorul emisiunii „În gura presei”, de pe Antena 3, prin numărul mare de urmăritori pe Instagram.

Cântărețul tocmai a depășit numărul de 2 milioane de urmăritori pe Instagram, motiv pentru care a creat un filmuleț special în care le mulțumește acestora pentru susținerea de care dau dovadă.

„Mulțumesc, Doamne, pentru două mili, vă mulțumesc vouă pentru două mili, ne vedem în călătoria până la 3. Hâtz, Johnule!”, a spus Dorian Popa atunci când a atins impresionanta cotă pe Instagram.

„Deci este urmărit de două milioane de oameni și, îți dai seama, am studiat și eu fenomenul. M-am uitat să văd și eu ce face Dorian Popa. Este genial! Este absolut genial. Face foarte mulți bani pe bază de Instagram și influencereală din asta. Și este atât de tare, de ce? Cred că are vreo șapte cuvinte pe care le folosește, șapte cuvinte… Din șapte cuvinte, are 2 milioane de followeri și face mulți bani.

Și pe alea șapte cuvinte le spune mereu la fel. La fel spune orice! De două săptămâni, de când îl urmăresc, ca să deslușesc ingredientele succesului la publicul tânăr care ne va plăti nouă pensiile, am constatat că zice: Hârz, Johnule! Asta e de bază! La orice postare despre orice spune ”Hâtz, Johnule!”, nu știu exact ce înseamnă.

Zice mereu cu aceeași intonație: „Hâtz, Johnule, ce taaare e!”. (…) Mai zice: „Așa, tatăăă! Swipe, swipe!”. Swipe înseamnă că să dai cu degetul în sus pe ecran și să te duci pe site-ul care-ți dă pateuri, cauciucuri sau ce vinde el în momentul ăla. Asta e tot ce zice: „Hâtz, Johnule, ce taaare. Așa, tatăăă! Swipe, swipe!”, a spus Mircea Badea.