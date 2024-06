Monden Dorian Popa, trimis în judecată pentru consum de droguri. Câți ani de închisoare riscă







Problemele lui Dorian Popa nu s-au încheiat. Deși au trecut șapte luni de când a fost prins sub influența drogurilor la volan, procurorii au decis abia acum să îl trimită în judecată.

Dorian Popa, trimis în judecată pentru consum de droguri

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu au decis să îl trimită în judecată pe Dorian Popa. Artistul a fost prins conducând sub influența drogurilor în octombrie 2023.

Deși scandalul a fost uriaș la acea vreme, oamenii legii abia acum au deschis dosarul artistului.

În toamna anului trecut, Dorian Popa a fost oprit de polițiștii de la rutieră și testat cu aparatul DrugTest, în urma căruia a fost depistat pozitiv la canabis. La acel moment artistul conducea un bolid de lux și era îmbrăcat în lenjerie intimă și un halat de casă.

Reamintim că în noaptea în care a fost oprit de poliție, Dorian a spus că a inhalat fum de la alte persoane aflate la petrecere, dar totul a fost o minciună. Analiza toxicologică arată clar că artistul a consumat canabis înainte de a se urca la volan. Vlogger-ul, care condamna consumul de droguri pe Internet și care este un model pentru tineri, s-a ales cu dosar penal. El a rămas și fără permisul de conducere.

A recunoscut că a consumat substanțe interzise

La scurt timp după ce vestea a apărut în presă, Dorian Popa și-a recunoscut faptele public și a mărturisit că nu consumase canabis în ziua în care a fost oprit de oamenii legi. Totodată le-a spus tinerilor că nu este un exemplu de urmat în acest sens.

„Vreau să îmi cer scuze tuturor care mă urmăresc, am greșit indiscutabil, nu am circumstanțe atenuante, am dat un exemplu negativ. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, lucru pe care îl regret și am ieșit pozitiv chiar și la câteva zile după ce am consumat”, a anunțat artistul pe o platformă de socializare.

Câți ani de închisoare riscă Dorian Popa

După ce medicii legiști au trimis rezultatele analizelor lui Dorian Popa la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, polițiștii au informat procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu. În urma anchetei, procurorii au întocmit rechizitoriul și l-au trimis în judecată pe vlogger și cântăreț pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe, infracțiune care se pedepsește cu până la 5 ani de închisoare sau amendă, precum și cu reținerea permisului de conducere.