Dorian Popa, planuri mărețe pentru 2023. Ce noi afaceri are în plan

Mai exact, artistul a explicat că își dorește să ridice încă patru locuințe. În plus, Dorian Popa a mai spus că nu are vreo nesiguranță financiară, deși mulți dezvoltatori imobiliari s-au plâns de faptul că piața este destul de instabilă în această perioadă, în ceea ce privește vânzările. “Planul meu pentru 2023 este următorul: încep să mă apropii de finalul căsuțelor, motiv pentru care văd că și interesul începe să fie mai crescut, interesul clienților , deși să nu ne ascundem după deget. M-au sunat o groază de dezvoltatori imobilizari (…) Mi-au spus că e o perioadă proastă pentru imobiliare, din punct de vedere al vânzărilor”, a explicat Dorian Popa.

Dorian Popa, afaceri de succes

Dacă alți dezvoltatori imobiliari stau cu grijă, din cauza finanțelor, nu la fel stau lucrurile și în cazul lui Dorian Popa. Artistul a mărturisit că interesul pentru casele din Hâtz Residence a crescut tot mai mult în ultima perioadă. “Pentru mine este o perioadă mai ușoară pentru că nu am creditat niciun lei. Casele sunt făcute din banii mei, motiv pentru care, evident, nu are de ce să îmi fie frică. E doar o perioadă de așteptare pentru mine. Calculând să văd cum merge traficul vânzărilor pentru mine, mi-am dat seama că din primăvara voi începe deja cu următoarele patru case chiar din fața casei mele. Dau drumul la următoarele patru case”, a explicat Dorian Popa. Pe lângă proiectele imobiliare, vloggerul are și o shaormerie care se bucură de un real succes, plus că încasează bani din reclamele pe care le face la diferite produse.