Unde a dispărut Dorian Popa. Fierbe internetul

Dorian Popa a fost oprit de autorități pe data de 27 octombrie și a fost testat cu un drugtest, rezultatul fiind pozitiv. În urma acestui incident, vloggerul a plecat din România și a postat, pe Instagram, o imagine din aeroport. El a anunțat că planifică să filmeze un vlog în timpul acestei călătorii, cel mai probabil despre cele întâmplate.

Dorian Popa, drogat și în chiloți

Poliția a anunțat că Dorian Popa a fost surprins, vineri seara, la volanul unui Lamborghini. El purta doar chiloți și consumase substanțe interzise. Testul efectuat de polițiști a ieșit pozitiv la canabis.

„La data de 27 octombrie a.c., ora 21:15 , polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov- Serviciul Rutier, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit în trafic, în localitatea Domnești, un autovehicul, condus de un bărbat, iar în urma testării cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.Întrucât aceasta nu reprezintă o probă în cadrul dosarului penal, conducătorul auto a fost condus la unitate medicală din București, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise.

În cauză, conducătorului auto i-a fost reținut permisul de conducere fiindu-i suspendată exercitarea dreptului de a conduce, conform Legii”, au transmis polițiștii.

Jura că nu consumă substanțe interzise

În urmă cu câteva zile, vlogger-ul le spunea tinerilor că este împotriva substanțelor interzise și că viciile nu ajută la nimic. El le povestea că nu vrea să fie băgat într-un tipar și că încearcă să fie cât mai original.

„Viciile societății nu fac decât să-ți distragă atenția de la business și am văzut zeci de cazuri, mai ales că domeniul media are parte de foarte multe vecii. Am văzut foarte multe nume mari ratându-și cariere, am văzut foarte multe lucruri care m-au zguduit. Și atunci am zis hai să nu fiu și eu doar un altul care se înscrie în același tipar”, spunea Dorian, în urmă cu câteva zile.

Considera că drogurile sunt un păcat

Tot în urmă cu câteva zile, artistul declara că are frică de Dumnezeu, că își respectă mama și că nu s-ar atinge de droguri. El le povestea fanilor săi că are lucruri mult mai importante de făcut.

„Cred că sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a ales pentru mine. Eu cred că ține si de tine ca și om, dar ține de cum te-a dat Dumnezeu. Altfel… la mine totul s-a rezumat la succes. Mi-a dat Dumnezeu un diamant și eu să-l arunc ca prostu’ singur în noroi. N-ar fi păcat…? M-aș jigni pe mine, pe Dumnezeu, pe maică mea… o serie întreagă de jigniri”, a declarat vloggerul.