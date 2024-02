Chinurile prin care a trecut un cunoscut antrenor român. Pus la pat de malarie, a fost la un pas de moarte

Dorian Marin este fostul antrenor român care a fost la un pas de moarte din cauza malariei și care a supraviețuit timp de 6 ani războiului din Siria. Cazurile de malarie au crescut alarmat în România în ultima perioadă.

Cazurile de malarie au crescut în România

Recent, Camelia Tișe, fosta soţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj Alin Tişe, a murit de malarie. Aceasta tocmai se întorsese dintr-o vacanţă în Tanzania. Mihai Moisescu, Director DSP Cluj: „Pe certificat este diagnostic de malarie.Testele diagnostice efectuate la institutul de medicină legală au arătat și au confirmat această suspiciune.”

Și reprezentanţii Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş” au anunțat că un bărbat internat la Terapie Intensivă cu malarie a murit. În ultimele 24 de ore la unitatea medicală au mai ajuns doi pacienţi cu această boală, şi ei fiind infectaţi în urma călătoriei în Zanzibar.

Cum a scăpat Dorian Marin de malarie

În urmă cu câțiva ani, antrenorul Dorian Marin a explicat cum a fost călătoria lui în Siria și Africa, dar și cum a reușit să scape de malarie.

„În 2014 antrenasem în Ghana, o echipă al cărei patron candidase la președinția țării și pierduse. Am fost suspendat 7 etape după ce am declarat mai mult decât trebuia în presa locală. La Apel mi-au mărit, mi-au dat 10 etape. Ghana e o pepinieră pentru fotbalul mare european, dar acolo lucrează cluburile mari de pe „Bătrânul Continent”, care au academii”, își amintește Marin.

În 2017, românul a primit o ofertă de la gruparea AFC Leopards și a plecat în Kenya. Realitățile fotbalului dintr-o țară cunoscută în sport doar datorită alergătorilor de cursă lungă l-au lovit din plin pe român. „Aveam un jucător, ne cam încurca. L-am dat afară. Pe altul l-a schimbat în timpul unui meci și i-am zis: <>. A început scandalul.

Mi-a zis președintele că nu așa se face treaba. Apoi, au fost probleme cu banii. Vobisem de salariu 4.000 de dolari pe lună și primă de instalare de 10.000. Ei mi-au dat doar 2.000 cu 2.000. Greșeala mea a fost că mă luase valul și mă apucasem de muncă fără să semnez contractul. Am mai luat 5-600 de dolari și am plecat acasă”, își amintește Dorian Marin cu amărăciune.

Dorian Marin, implicat într-un accident grav

În 2017, fostul antrenor a lăsat în urmă Siria, terorizată de fundamentaliștii ISIS, și ajunsese într-o țară marcată de atrocitățile unei alte organizații fanatice religioase: Boko Haram. El a fost implicat și într-un accident grav.

„Un prieten, impresar, a zis să face o academie de fotbal și să înregistrăm echipa în liga a 3-a. Am primit din partea patronului o mașină cu șofer și am plecat cu un doctor care urma să mă ajute la proiectul academiei. Eu stăteam în față, pe locul din dreapta, dar la un moment dat am schimbat cu doctorul. La un moment dat, șoferul a vrut să evite o motocicletă, a pierdut controlul și am ieșit de pe șosea. Am fost inconștient vreo 4-5 minute. Mașina, șifonată bine. Se strânseseră niște localnici și când m-am dezmeticit mi-am dat seama că îmi dispăruse telefonul.

Le-am zis că sunt pierdut fără telefon, că le dau 50, 60, 70, 100 de dolari, doar să-mi dea telefonul. Nu l-am mai recuperat. Bine că am scăpat cu viață”, povestește tehnicianul. Pagubele după accident nu s-au oprit aici. Ajuns la un spital, Dorian a observat că-i lipsesc și banii. „Îi aveam într-o geantă, care era securizată un un lacăt. Nu-mi explic cum au dispărut, patronul mi-a zis că i-a luat doctorul. Așa o fi fost…”, a mai spus acesta pentru EVZ.