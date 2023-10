Dorel Vișan știe secretul căutat de toate gospodinele. Cele mai bune murături de iarnă

Dorel Vișan, cunoscutul actor din Cluj Napoca cunoaște un secret pe care îl caută orice gospodină. El are o rețetă proprie pe care o folosește ca să pregătească cele mai bune murături pentru sezonul rece.

Actorul Dorel Vișan este cunoscut pentru rolurile pe care le-a făcut, de-a lungul vremii, în teatru și film. Dincolo de meseria care i-a adus numeroase satisfacții, este și un bun gospodar. Spre deosebire de multe alte vedete din ziua de astăzi care preferă să ia totul de-a gata. Actorul își pregătește singur conservele pentru iarnă și nu numai. Se mândrește cu cămara sa, în care stau cuminți, rânduite pe rafturi, zeci de borcane cu dulceață, dar și butoaie cu varză acră și murături.

Iar experiența pe care a căpătat-o de-a lungul anilor, în bucătărie, își spune cuvântul. Dorel Vișan cunoaște un secret râvnit de toate gospodinele din această lume. El știe cum se prepară și cum se păstrează cele mai bune murături pentru iarnă. A descoperit secretul conservării murăturilor astfel încât să nu-și schimbe gustul și să nu prindă „floare”.

Și, cu toate că vorbim despre un secret râvnit de toate gospodinele, este dispus să-l împărtășească gratuit. Fără nici o pretenție financiară sau de altă natură.

„Dacă apare acea «floare», deasupra borcanelor, sub celofan sau sub capac, înseamnă că nu sunt preparate bine, că nu se pune destulă sare. Trebuie puse însă și hrean, mult hrean, cimbru, mărar, dar și porumb. Iar sarea trebuie calculat, la gramaj. Mai exact, trebuie pus cam 20 de grame de sare la litrul de vas. Dacă vasul are 10 litri gol, vin cam 200 de grame de sare. Atenție, repet! La un litru de vas, nu de apă, de conținut! Important este să punem și celofan sub capace, murăturile și conservele se vor păstra astfel cu mult mai bine, până la primăvară”, și-a dezvăluit actorul Dorel Vișan secretul murăturilor perfecte.