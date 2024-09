International Donald Trump Jr, despre Kamala Harris: E fiica unui profesor marxist







Donald Trump Jr., cel mai în vârstă copil al fostului președinte american, a povestit despre tentativa de asasinat asupra tatălui său. El a spus că era pe barcă cu fiica lui când a aflat că tatăl lui a fost împușcat și că s-a întors acasă de urgență. Acesta este de părere că mulți îi vor răul tatălui său.

Donald Trump Jr, despre asasinarea tatălui său

„Ne-am obișnuit cu unele dintre aceste lucruri. Dacă nu a funcționat să-l scoată pe tatăl meu din punct de vedere politic, încearcă să-l pună sub acuzare de două ori, dacă asta nu a funcționat, au încercat să-i ia afacerile, dacă nici asta nu a funcționat, vor încerca să-l trimită la închisoare și acum, să tragă în el. Din păcate, asta pare să fi devenit norma, creată de aparatul de stânga. Eram pe o barcă împreună cu fiica mea și am primit un apel în care mi s-a spus „Tatăl tău a fost împușcat”.

Și ce s-a întâmplat? Nimeni nu știa. Așa că ne-am întors acasă, încercând să aflăm cât mai repede posibil, dar au oprit orice comunicare (n.a – probabil Secret Service) și l-au dus pe tatăl meu într-un loc sigur, într-un spital, așa că nu am știut nimic timp de 90 de minute, decât că a fost împușcat. După ce am conștientizat că totul este bine, i-am spus tatălui meu : „Apropo, acesta a fost cel mai șmecher lucru pe care am văzut vreodată să-l facă cineva”, a spus fiul cel mare al lui Trump.

Kamala Harris, un experiment al neomarxismului

Donald Trump Jr. a spus că tatăl său a muncit mult la campania sa pentru a îl învinge pe Joe Biden și că s-a trezit din senin că o are rivală pe Kamala Harris. El consideră că aceasta este un experiment al neomarxismului.

„Ea este fiica unui profesor marxist, doar ca să fie clar: „Așchia nu sare departe de trunchi” (n.a – „The apple doesn’t fall far from the tree”). Dacă ești fiica unui profesor marxist, dacă ești considerată cea mai de stânga persoană din Senatul Statelor Unite, dacă ești politician de carieră din San Francisco, există șanse mari să fii un stângist radical. Ea este de stânga, asta este. Mass-media, giganții din tech și democrații încearcă să o ilustreze ca pe o moderată”, a mai spus el.

De ce a fost împușcat Donald Trump

Fiul fostului președinte a spus că este greu să iei o poziție conservatoare în America. El a declarat că mulți consideră că tatăl său este mai rău decât Hitler și că a ajuns să fie împușcat pentru că este diferit.

„Realitatea este că este greu să iei o poziție conservatoare în America, asta are consecințe. Tatăl meu înțelege mai bine, de fapt chiar ești împușcat. Asta nu s-a întâmplat doar dintr-o întâmplare, s-a întâmplat pentru că în ultimii 9 ani au spus că este mai rău decât Hitler, ei spun asta în fiecare zi și lucruri mult mai rele. Unii radicali din cadrul mișcării fac asta, povestea cu asasinatul a fost acum o săptămână și parcă nu s-a întâmplat niciodată, pur și simplu a dispărut”, a mai spus Donald Trump Jr. pentruRomânia TV.