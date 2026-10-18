Donald Trump a adus Franța în discuție în timpul unui discurs electoral susținut înaintea alegerilor pentru Congresul american, programate pe 3 noiembrie. Președintele SUA a folosit exemplul unei vacanțe în străinătate pentru a explica modul în care ar trebui utilizate sumele promise prin programul său economic.

Declarațiile au fost făcute cu o zi înaintea manifestațiilor de amploare organizate în mai multe orașe franceze. Trump a ironizat istoria revoluțiilor din Franța, imaginându-și cum o familie americană ar putea decide să participe la proteste în timpul unei vacanțe.

În fața susținătorilor săi din Georgia, președintele american și-a prezentat propunerea denumită „dividendul Trump”. Programul prevede acordarea unei sume de 5.000 de dolari fiecărui cetățean american adult, în cazul în care republicanii își păstrează majoritatea în Congres după alegerile din 3 noiembrie. Potrivit lui Trump, fondurile necesare ar urma să provină din veniturile obținute din taxele vamale.

Președintele american a stabilit însă și o condiție pentru utilizarea banilor: aceștia ar trebui cheltuiți numai pe teritoriul Statelor Unite. Pentru a explica această cerință, Trump a imaginat un dialog între doi soți care tocmai au primit suma promisă.

„Dragă, președintele tocmai ne-a trimis 5.000 de dolari. Hai să facem o călătorie în China și să ne cheltuim banii acolo. Sau: întotdeauna mi-am dorit să văd Japonia. Hai să mergem acolo, dragă”, a spus Trump.

Ulterior, președintele american a continuat exemplul, alegând Franța drept posibilă destinație de vacanță.

„Sau ce-ar fi să mergem în Franța? Este un loc fermecător. Fără revolte, fără revoluții… Știți, Franța pare să se priceapă al naibii de bine la revoluții. Este incredibil. Hai să mergem în Franța, să participăm la revoluție și să ne cheltuim acolo cei 5.000 de dolari”, a spus Trump.

Remarca a fost făcută în contextul protestelor organizate în Franța și al istoriei revoluțiilor franceze.

Președintele SUA și-a continuat povestea imaginară pentru a reveni la una dintre prevederile programului economic prezentat în campanie. În scenariul descris de acesta, soția îi amintește partenerului că banii primiți nu pot fi cheltuiți pentru călătorii sau cumpărături în alte țări.

„Există o condiție: trebuie să cheltuim banii în Statele Unite ale Americii”.

Trump a folosit această situație pentru a explica faptul că suma oferită prin așa-numitul dividend ar trebui să fie utilizată exclusiv în economia americană. Promisiunea acordării celor 5.000 de dolari este condiționată de rezultatul alegerilor parlamentare americane din 3 noiembrie, când republicanii încearcă să își păstreze controlul asupra Congresului.

Declarațiile președintelui american au precedat manifestațiile organizate sâmbătă, 17 octombrie, în mai multe orașe din Franța. Sute de mii de persoane au participat la proteste, nemulțumite de creșterea costului vieții și de problemele din serviciile publice.

La Paris, unele manifestații au degenerat în confruntări între protestatari și forțele de ordine. Au fost raportate incendii, acte de vandalism și jafuri.

Violențe au izbucnit și în alte localități franceze. La Limoges, clădirea istorică a primăriei a fost incendiată după încheierea unei manifestații. Incidentele au avut loc în contextul mobilizărilor împotriva scumpirilor și al nemulțumirilor legate de finanțarea serviciilor publice.

Nu este prima dată când Donald Trump comentează protestele organizate pe teritoriul francez. Pe 6 octombrie, în timpul manifestațiilor elevilor care reclamau lipsa fondurilor pentru educație, președintele american a publicat pe platforma Truth Social un mesaj în care a asociat situația din Franța cu imigrația.

„Ceea ce se întâmplă în Franța nu este nimic altceva decât o imigrație în masă necontrolată. Nu este vorba despre școli, ci despre islamul care vrea să pună stăpânire pe o țară cândva măreață”, a scris președintele american.

Mesajul a fost preluat ulterior de mai multe persoane asociate mișcării MAGA, inclusiv de fiii săi, Donald Trump Jr. și Eric Trump. Aceștia au descris situația din Franța drept un „colaps social total”.

Noile remarci au fost făcute în timpul mitingului electoral din Georgia, în care Trump a prezentat condițiile propunerii sale privind acordarea a 5.000 de dolari cetățenilor americani adulți.