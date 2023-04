Sursa foto: EPA/CJ GUNTHER

Donald Trump, în capcana sondajelor. Republicanii îl vor candidat la Casa Albă, americanii susțin inculparea sa

Donald Trump a crescut în ochii republicanilor după ce a fost pus sub acuzare de un procuror din New York. Sondajele arată că miliardarul se bucură de susținerea a 48% dintre membrii PartiduluI Republican pentru nominalizarea candidaturii sale la Casa Albă. Pe de altă parte, CNN arată că 60% dintre americani sunt de acord cu punerea sub acuzare a lui Trump.