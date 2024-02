Dacă nu investește în apărare, Trump lasă Europa la mila lui Putin. Răspuns dur la întrebarea impertinentă a unui european

Donald Trump amenință că nu va mai garanta protecția statelor europene din NATO în cazul unui conflict cu Rusia, dacă acestea nu se conformează propriilor angajamente de a investi în propria apărare. Declarația a fost făcută de candidatul Casa Albă într-un discurs ținut la un miting din Carolina de Sud.

În discursurile sale, fostul preşedinte american a atacat în repetate rânduri statele Europei occidentale din NATO, care preferă să investească în tot felul de inițiative socialiste și ecologiste radicale. De-a lungul vremii, el a vorbit despre subfinanțarea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord și despre faptul că liderii europeni, foarte prietenoși cu Rusia lui Putin, refuză să-și îndeplinească până și obligația de a aloca 2% din PIB pentru apărare.

De această dată, Trump a relatat o conversație cu un lider european, care i-a adresat o întrebare de o obrăznicie fără precedent, relatează AFP.

Donald Trump: If NATO countries do not pay the United States to protect them, I will encourage Russia to attack them.#TrumpRally #AmericaFirst #Putinpic.twitter.com/ajBxbkM2b1

