Donald Trump, desființat de un general SUA. Nu înțelege cum funcționează NATO

„Ceea ce este mai îngrijorător este numărul de oameni care îl aclamă/susțin. Cei care îl favorizează sunt la fel de periculoși ca și el”, a scris generalul Ben Hodges într-un mesaj pe platforma X (Twitter).

Hard to imagine a more strategically-illiterate statement. No understanding (or care) of how NATO actually works or why it’s so important for American interests. What’s more worrisome is the number of people who cheer/support him. Enablers are as dangerous as him. @anneapplebaum https://t.co/tOY50XMZUP

— Ben Hodges (@general_ben) February 11, 2024