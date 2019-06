Donald Trump, un bun negociator. Secretele din trecutul său amoros ies la iveală

Donald Trump a fost de acord sa îi plătească fostei soţii, un milion de dolari doar dacă se despart în decurs de cinci ani şi că nu va mai plăti pentru sprijinul fiicei lor, dacă aceasta se va alătura vreodată armatei, dezvăluie contractul nupţial, citat de Dailymail.





În spatele scenei, afacerile lui Trump s-au prăbușit. Un raport al New York Times a arătat că între 1985 şi 1994, Trump a pierdut 1,17 miliarde de dolari- mai mulți bani decât aproape orice alt contribuabil american. De fapt, Trump a pierdut atât de mulți bani încât nu a trebuit să plătească impozite pe venit pentru opt din cei zece ani, potrivit Dailymail.

În 1985, Trump a raportat pierderi de 46,1 milioane de dolari din cazinourile, hoteluri și spațiile comerciale din blocurile de apartamente. El au continuat să piardă bani în fiecare an, chiar dacă și-a publicat memoria acum cunoscută și cartea de consiliere a afacerilor „The Art of the Deal".

În ciuda acestor lucruri, Trump pretindea în timpul negocierilor contractului prenupţial că avea 1,17 miliarde de dolari, prin comparaţie cu Marla Maples, care avea 100.000 de dolari.

Donald Trump mai avea de recuperat din urma daunelor legate de alt divorţ din 1992, cu Ivana. În urmă cu doi ani, ea l-a dat pe Trump în judecată pentru 2,5 miliarde de dolari, pentru a anula un alt contract prenupţial.

Donald Trump a refuzat să negocieze cu Marla Maples, oferindu-i doar 1 milion de dolari dacă s-au separat în decurs de cinci ani, iar un alt milion de dolari pentru a cumpăra o casă.

El ar plăti 100.000 de dolari în sprijinul copiilor fiicei sale în fiecare an până la împlinirea vârstei de 21 de ani. Dar dacă se alătură armatei sau Corpului de Pace, ar opri plățile complet.

Trump a inclus, de asemenea, un acord de confidențialitate care nu i-ar permite lui Maples să publice „orice jurnal, memorie, scrisoare, poveste, fotografie, interviu, articol, eseu, cont sau descriere ... ficționalizate sau nu" .

S-a schimbat LEGEA PENSIILOR! A fost eliminata aceasta OBLIGATIE! Decizie de ultim moment din Senat

Pagina 1 din 1