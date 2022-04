Donald Trump a găzduit o seară de film unde a prezentat pelicula care îl acuză pe Mark Zuckerberg de fraudarea alegerilor din 2020

Filmul care îl acuză pe Mark Zuckerberg

La evenimentul de proiecție a filmului din 5 aprilie au participat fostul președinte, controversatul candidat ca guvernator al Arizona, Kari Lake și Peter Navarro, care a fost reținut miercuri în disprețul Congresului pentru că nu a cooperat cu panelul din 6 ianuarie.

„Rigged: The Zuckerberg Funded Plot to Defeat Donald Trump”, este un film de 41 de minute care spune că investighează rolul lui Mark Zuckerberg în alegeri. Include un interviu cu Trump, precum și interviuri cu senatorul Ted Cruz și alte figuri conservatoare precum avocata aliată cu Trump, Cleta Mitchell și Kellyanne Conway.

Rezumatul filmului nu îl acuză în mod deschis pe Zuckerberg că a fost implicat în fraude electorale, dar susține că CEO-ul Meta a finanțat „aproape 400 de milioane de dolari” în granturi pe care le-a „cheltuit la nivel național în eforturile de operare a alegătorilor, în special în state precum Wisconsin, Arizona și Georgia.”

Aceasta este probabil o referire la modul în care donațiile de la CEO-ul Meta și de la soția sa Priscilla Chan au ajutat la finanțarea granturilor care au permis birourilor electorale locale să-și mărească bugetele pentru a gestiona mai bine buletinele de vot prin corespondență. Zuckerberg a răspuns anterior întrebărilor cu privire la donația sa privată printr-un purtător de cuvânt, care a spus că „nu a participat la procesul pentru a determina ce jurisdicții au primit fonduri”.

Frauda alegerilor din 2020

Donald Trump părea să fie bine dispus înainte de proiecție, spunând că anticipează să vizioneze filmul mai mult decât „Citizen Kane”, „Titanic” și „Gone with the Wind”, potrivit The Washington Post. Un afiș al filmului – prezentând ceea ce părea a fi o imagine sinistră a lui Zuckerberg punând bani într-o urna de vot – a fost afișat lângă o piscină de pe proprietatea Trump.

Filmul a fost produs de Citizens United Productions, un grup conservator condus de aliatul lui Trump, David Bossie, care a declarat pentru The Post că oamenii ar trebui să continue să vorbească despre frauda alegătorilor.

„Unii dintre cei de aici spun că nu ar trebui să vorbim despre 2020”, a spus Bossie, pentru The Post. „Cred că este vital să facem acest lucru. Dacă nu dovedim ce s-a întâmplat în 2020, cum putem împiedica să se întâmple din nou?”, a spus acesta potrivit Business Insider.