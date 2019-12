Democraţii din Camera Reprezentanţilor au obţinut miercuri seară voturile necesare punerii sub acuzare a preşedintelui american, Donald Trump, în cadrul unei proceduri de destituire puţin întâlnite, transmit agenţiile internaţionale de presă, citate de Agerpres.

Pragul a fost depăşit când 216 aleşi au aprobat capătul de acuzare pentru abuz de putere împotriva miliardarului republican, pe cale de a deveni al treilea preşedinte american trimis în procedura de destituire (impeachment).

„Astăzi, în Camera Reprezentanților, s-a marcat punctul culminant al unuia dintre cele mai rușinoase episoade politice din istoria Națiunii noastre. Fără a primi un singur vot republican și fără a oferi nicio dovadă asupra săvârșirii unor infracțiuni, democrații au impus votarea unei rezoluții ilegitime de acuzare a Președintelui”, spune secretarul de presă al Casei Albe, Stephanie Grisham într-o declarație făcută după aflarea rezulttatului votului.

„Democrații au ales să continue pe această bază partizană, în ciuda faptului că Președintele nu a făcut absolut nimic greșit. Într-adevăr, săptămâni de audieri au dovedit că nu a făcut nimic rău”, mai spune ea.

Camera Reprezentanților a votat să-l acuze pe președintele Trump cu privire la cel de-al doilea articol din raportul prezentat, respectiv obstrucționarea Congresului SUA.

Votul a fost de 229-198 în favoarea deciziei. Doi democrați au votat împotrivă, nici un republican nu a votat pentru. Un singur reprezentant democrat a votat doar prezent.

Acuzarea lui Trump, respinsă de un democrat

Reprezentanta democrată Tulsi Gabbard, care a încălcat disciplina de partid și nu a votat pentru acuzarea președintelui Trump, a făcut publicat o declarație cu privire la motivul pentru care a votat doar „prezent”.

Iată o parte din această declarație:

„După ce am făcut analiza cuvenită a raportului de impeachment de 658 de pagini, am ajuns la concluzia că nu pot să votez cu bună știință nici da, nici nu”.

„Așa că mă așez în centru și am decis să votez prezent. Nu am putut cu bună știință să votez împotriva acuzației, deoarece cred că președintele Trump este vinovat de infracțiuni. De asemenea, nu am putut să votez cu bună știință pentru acuzare, deoarece demiterea unui Președinte nu trebuie să fie punctul culminant al unui proces partizan, alimentat de animozitățile tribale care au împărțit atât de grav țara noastră. Când mi-am exprimat votul în sprijinul anchetei în urmă cu aproape trei luni, am spus că pentru a menține integritatea acestei acțiuni solemne, aceasta nu trebuie să fie un efort partizan. În mod tragic, asta a fost.”, a mai spus Gabbard, membră a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii din partea Hawaii.

Te-ar putea interesa și: